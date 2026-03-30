Heute startet der ORF den Song Contest Countdown

Jetzt geht’s los! Heute übernimmt der ORF die Wiener Stadthalle für den Song Contest. Über 4 Wochen Adaption, ab 1. Mai wird geprobt. Schon am Donnerstag gibt’s die Auslosung.

Heute, Montag um 8 Uhr früh beginnt für den ORF der Song Contest. Mit einer symbolischen Schlüssel-Scheckkartenübergabe von Stadthallen-Chef Thomas Waldner an ESC- Executive Producer Miachel Krön. Damit zieht der ORF offiziell in die Wiener Stadthalle ein und zieht dort bis weit nach dem ESC-Finale (16. Mai) die Fäden. Große Adaption inklusive. Mit den Künstlergarderoben für die 35 Teilnehmerländer, Metalldetektoren und 180 Sicherheitskameras sowie einem Medienzentrum für 1.500 Journalisten.

© ORF

© ORF

Am Donnerstag 2. April blickt dann wieder die ESC Welt nach Wien: Auslosung der Startreihenfolge für die beiden Semi-Finali am 12. und 14. Mai. Dazu gibt’s auch die Startnummer für unseren Cosmó, der ja am 14. Mai außer Konkurrenz antritt.

Auch dafür geht er nach der Europa-Premiere in Oslo weiter auf Stimmenfang. Mit Auftritten bei den richtungsweisenden Eurovision Pre Partys in Amsterdam (11. April) und London (18.April). Die ESC-Sause in Bukarest (18 April) lässt er aber aus.

© APA/GEORG HOCHMUTH

© ORF

Am 24. April startet Barbara Schönberger die ORF- Ouvertüre zum ESC. Bei der Hauptabend-Show „Wir sind Song Contest“ erinnert sie sich mit Michael Mittermeier, Melissa Naschenweng, Johnny Logan und Co. an die “ergreifendsten ESC- Momente“. Bei der Zugabe am 1 und am 8. Mai sind dann u.a. Thomas Forstner, Nina Proll. Oder Pizzera & Jaus dabei.

© ORF

© ORF

Ab 1. Mai starten in der Stadthalle die Proben der 35 Teilnehmerländer. Am 7.Mai darf dann auch Cosmó seine neue Show zum Party-Kracher „Tanzschein“ auf der großen Bühne einstudieren.

© ORF

© zeidler

Am 10. Mai steigt die offizielle Eröffnungs-Show im Wiener Rathaus-mit der Flaggen-Parade der 35 Teilnehmer-Länder. Gleichzeitig öffnet die Fan-Zone „Eurovision Village“ am Rathausplatz.

© ORF

© zeidler

Ab 11. Mai geht’s dann mit den Live-Shows in der Wiener Stadthalle los. Bis zum 16. Mai stehen 3 Jury-Shows, 3 Familien-Shows und die 3 großen TV-Shows vor knapp 100.000 Fans am Programm.

© ORF

© Getty Images

Am 16. Mai steigt ab 21Uhr das große ESC-Finale für rund 160 Millionen TV-Zuseher. Und die lange Zitterpartie unter der Moderation von Victoria Swarovski und Michael OstrowskI: Der Nachfolger von JJ wird ja erst am 17. Mai gegen 1 Uhr früh verkündet.