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Heute startet der ORF den Song Contest Countdown
© ORF

Hype um Gosling

Heute startet der ORF den Song Contest Countdown

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30.03.26, 06:00
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Jetzt geht’s los! Heute übernimmt der ORF die Wiener Stadthalle für den Song Contest. Über 4 Wochen Adaption, ab 1. Mai wird geprobt. Schon am Donnerstag gibt’s die Auslosung.  

Heute, Montag um 8 Uhr früh beginnt für den ORF der Song Contest. Mit einer symbolischen Schlüssel-Scheckkartenübergabe von Stadthallen-Chef Thomas Waldner an ESC- Executive Producer Miachel Krön. Damit zieht der ORF offiziell in die Wiener Stadthalle ein und zieht dort bis weit nach dem ESC-Finale (16. Mai) die Fäden. Große Adaption inklusive. Mit den Künstlergarderoben für die 35 Teilnehmerländer, Metalldetektoren und 180 Sicherheitskameras sowie einem Medienzentrum für 1.500 Journalisten.

Heute startet der ORF den Song Contest Countdown
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Am Donnerstag 2. April blickt dann wieder die ESC Welt nach Wien: Auslosung der Startreihenfolge für die beiden Semi-Finali am 12. und 14. Mai. Dazu gibt’s auch die Startnummer für unseren Cosmó, der ja am 14. Mai außer Konkurrenz antritt.
Auch dafür geht er nach der Europa-Premiere in Oslo weiter auf Stimmenfang. Mit Auftritten bei den richtungsweisenden Eurovision Pre Partys in Amsterdam (11. April) und London (18.April). Die ESC-Sause in Bukarest (18 April) lässt er aber aus.

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© APA/GEORG HOCHMUTH

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Am 24. April startet Barbara Schönberger die ORF- Ouvertüre zum ESC. Bei der Hauptabend-Show „Wir sind Song Contest“ erinnert sie sich mit Michael Mittermeier, Melissa Naschenweng, Johnny Logan und Co. an die “ergreifendsten ESC- Momente“. Bei der Zugabe am 1 und am 8. Mai sind dann u.a. Thomas Forstner, Nina Proll. Oder Pizzera & Jaus dabei.

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Ab 1. Mai starten in der Stadthalle die Proben der 35 Teilnehmerländer. Am 7.Mai darf dann auch Cosmó seine neue Show zum Party-Kracher „Tanzschein“ auf der großen Bühne einstudieren.

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© zeidler

Am 10. Mai steigt die offizielle Eröffnungs-Show im Wiener Rathaus-mit der Flaggen-Parade der 35 Teilnehmer-Länder. Gleichzeitig öffnet die Fan-Zone „Eurovision Village“ am Rathausplatz.

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Ab 11. Mai geht’s dann mit den Live-Shows in der Wiener Stadthalle los. Bis zum 16. Mai stehen 3 Jury-Shows, 3 Familien-Shows und die 3 großen TV-Shows vor knapp 100.000 Fans am Programm.

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© Getty Images

Am 16. Mai steigt ab 21Uhr das große ESC-Finale für rund 160 Millionen TV-Zuseher. Und die lange Zitterpartie unter der Moderation von Victoria Swarovski und Michael OstrowskI: Der Nachfolger von JJ wird ja erst am 17. Mai gegen 1 Uhr früh verkündet.

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