Song Contest Hammer: zum 60. Sieges-Jubiläum kommt absolute Udo-Jürgens-Rarität!

Vor 60 Jahren gewann der unsterbliche Udo Jürgens den Song Contest Das wird nun mit einer Jubiläums-Edition von „Merci, Chérie“ gefeiert.

Am 5. März 1966 holte Udo Jürgens mit „Merci, Chérie“ in Luxemburg den allerersten Song Contest Sieg für Österreich. 31 Punkte beim 11. Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne in der Villa Louvigny. Fast doppelt so viele wie die 2. platzierten Schweden Lill Lindfors & Svante Thuresson, die es mit „Nygammal vals eller hip man svinaherde“ auf 16 Punkte brachten.

© Sony Pictures

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Jetzt zum 60-jährigen Jubiläum der ESC-Sensation und als Countdown zum Song Contest in Wien wird Udos erster Welthit als exklusive Picture Disc neu aufgelegt.

Und das als wahres Gusto-Stückerl: Die neue ESC-Edition mit raren Fotos vom 1966er Song Contest enthält auf Seite A ausgewählte Live- und Studioaufnahmen des Hits aus verschiedenen Jahrzehnten, während Seite B die internationalen Fassungen präsentiert – auf Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch und als Bonus sogar in japanischer Sprache: „Mercy Mercy, Sayonara arigatou yo!"