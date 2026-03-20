Parov Stelar: "Der Song Contest ist wie der Superbowl!"

AM 16. Mai bringt auch Parov Stelar beim Song Contest Finale ganz Europa zum Tanzen. Jetzt gibt er die Direktiven!

Er ließ schon die größten Festivals abtanzen. Von Coachella bis Sziget. Jetzt gibt Parov Stelar der größten Musik-Show der Welt den Beat. Der 11-fache Amadeus-Winner, der ja schon bei der ORF-Vorentscheidung in der Jury saß, rockt jetzt auch den Song Contest. Der König des Electro Swing ist am 16. Mai neben César Sampson einer der Interval-Acts beim großen Finale. "Ich denke, der Songcontest bietet für einen Künstler einfach eine unfassbare Möglichkeit, so viele Menschen auf einmal mit der eigenen Kunst zu erreichen. Ich glaube, das geht ansatzweise vielleicht noch beim Superbowl." freut er sich auf oe24-Anfrage über die großen Aufgabe.

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Auch weil der Song Contest bei ihm durchaus Erinnerungen weckt: "der Songcontest für jeden auch ein bisschen Kindheit. Ich bin damit groß geworden. Jeder ist vor dem Fernseher gesessen und hat mitgefiebert. Und jetzt stehe ich selbst als Interval Act auf dieser großartigen Bühne. Ich freue mich auf jeden Fall irrsinnig!

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Neben Parov ist im Finale auch eine All-Star-Runde mit ehemaligen ESC-Helden wie Verka Seduchka, Erika Vikman oder Lordi vorgesehen. Ein Auftritt von unserem Vorjahrs-Sieger JJ ja sowieso. Er liefert eine neue Version der Siegerhymne Wasted Love. Unterstützt vom ORF-Radiosymphonie Orchester, das am 24. April im Radiokulturhaus auch ein eigenes ESC-Konzert liefert und am 10. Mai bei der großen Eröffnungszeremonie für den Song Contest am Rathausplatz aufspielt.

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Dort wird auch das neue ESC-Maskottchen „Auri“ erwartet. Eine haarige Kuriosität mit Österreichherz, goldenen Kopfhörern und lilafarbenen Zylindernase. „Eine Frohnatur“, wie Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz jubelt.

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Auch die Fans dürfen nach dem Rekord-Verkäufen von Anfang Jänner wieder hoffen. Am 26. März wird bei oeticket die zweite Ticket-Welle gezündet. Dafür sollen laut ESC-Executive-Producer Michael Krön „mehrere Tausend Showtickets neu in den Verkauf gehen.“