41-Jähriger schubst Mann vor die S-Bahn in München

Die S-Bahn überrollte Mann. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

München. Schock-Szenen mitten in München: Ein Mann schubste bei der Haltestelle Stachus (Karlsplatz) im Streit einen anderen Mann vor die einfahrende S-Bahn. Der Zug überrollte das 37-jährige Opfer. Der Mann wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

1/2 #mvv #sbahn #münchen https://t.co/d2xzwqMZoB Notarzteinsatz auf der Strecke am #Karlsplatz(Stachus). Die Stammstrecke ist aktuell zwischen #Hackerbrücke und #IOstbahnhof gesperrt. Bitte beachten Sie die geänderte Linienführung. Die Störung dauert vsl. bis 18 Uhr. Weitere — S-Bahn München (@streckenagent_M) November 28, 2021

Die Polizei nahm einen 41-jährigen Tatverdächtigen am Tatort fest. Er befindet sich zur Zeit in polizeilichem Gewahrsam.

Der 41-Jährige soll am Nachmittag mit dem Opfer in Streit geraten sein und diesen vor die S-Bahn gestoßen haben. Noch ist unklar, ob sich die beiden Männer kannten und was der Grund für den Streit war.