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Schluss mit Hungern! Diese Diät lässt sich am leichtesten durchhalten
© Getty Images

Ohne strenge Verbote

Schluss mit Hungern! Diese Diät lässt sich am leichtesten durchhalten

13.05.26, 11:01
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Kalorien zählen, Verbote und komplizierte Regeln? Genau daran scheitern viele Diäten. Diese Ernährungsform gilt dagegen als besonders leicht im Alltag umzusetzen und trotzdem effektiv. 

Viele Diäten scheitern nicht daran, dass sie nicht funktionieren, sondern daran, dass sie im Alltag einfach niemand langfristig durchhält. Kalorien zählen, komplette Verbote oder komplizierte Ernährungspläne sorgen oft eher für Frust als für langfristigen Erfolg. Genau deshalb gilt die sogenannte Mittelmeerdiät für viele Expert:innen als eine der einfachsten Ernährungsformen überhaupt. Warum? Weil sie weniger wie eine klassische Diät wirkt und mehr wie normales, gutes Essen. 

Was steckt hinter der Mittelmeerdiät?

Schluss mit Hungern! Diese Diät lässt sich am leichtesten durchhalten
© Getty Images

Die mediterrane Ernährung orientiert sich an klassischen Essgewohnheiten aus Ländern wie:

  • Italien
  • Griechenland
  • Spanien
  • oder Südfrankreich

Im Mittelpunkt stehen vor allem:

  • frisches Gemüse
  • Fisch
  • Hülsenfrüchte
  • Nüsse
  • Vollkornprodukte
  • Kräuter
  • und hochwertiges Olivenöl

Dafür wird deutlich weniger auf stark verarbeitete Lebensmittel, Weißmehl oder zugesetzten Zucker gesetzt. 

Warum die Diät als besonders alltagstauglich gilt

Das Besondere: Es gibt keine strengen Verbote. Man muss weder ständig Kalorien zählen noch komplizierte Regeln befolgen.

Auch Lebensmittel wie:

  • Käse
  • Eier
  • Joghurt
  • oder gelegentlich ein Glas Rotwein

sind grundsätzlich erlaubt. Und genau das macht die Ernährung für viele Menschen langfristig deutlich leichter umsetzbar als extreme Crash-Diäten. 

Langsam essen spielt ebenfalls eine große Rolle

Schluss mit Hungern! Diese Diät lässt sich am leichtesten durchhalten
© Getty Images

Ein weiterer wichtiger Punkt der mediterranen Ernährung: Essen wird bewusster genossen. Viele Gerichte werden langsamer gegessen, oft gemeinsam mit anderen und genau dadurch essen Menschen häufig automatisch weniger. Das Sättigungsgefühl setzt nämlich rechtzeitig ein, bevor man komplett überisst. 

Kann man damit wirklich abnehmen?

Schluss mit Hungern! Diese Diät lässt sich am leichtesten durchhalten
© Getty Images

Ja, allerdings nicht durch irgendeinen magischen Trick. Die Mittelmeerdiät unterstützt Gewichtsverlust vor allem deshalb, weil sie:

  • sättigend
  • nährstoffreich
  • und vergleichsweise ausgewogen ist.

Wer hauptsächlich frische Lebensmittel isst und weniger Fertigprodukte konsumiert, spart oft automatisch Kalorien ein.

Trotzdem gilt natürlich: Auch bei gesunden Lebensmitteln kann man zu viel essen. Die mediterrane Ernährung eignet sich vor allem für Menschen, die keine Lust auf starre Diätpläne haben, langfristig gesünder essen möchten und trotzdem nicht komplett auf Genuss verzichten wollen.

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