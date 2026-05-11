Vorsicht! Diese Diätfehler machen viele vor dem Sommer

Der Sommer rückt näher und viele starten jetzt mit radikalen Diäten. Doch genau dabei passieren oft die größten Fehler, die das Abnehmen sogar schwerer machen können.

Der Sommer ist fast da und damit für viele auch der Wunsch, noch schnell ein paar Kilos loszuwerden. Genau jetzt beginnen allerdings viele mit radikalen Diäten, Hungerkuren oder komplett unrealistischen Fitnessplänen und begehen große Fehler.

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1. Mahlzeiten auslassen klingt clever, ist es aber oft nicht

Viele denken: Weniger essen = schneller abnehmen. Deshalb werden Frühstück oder Abendessen einfach gestrichen. Das Problem daran: Der Körper reagiert darauf häufig mit Heißhunger. Und genau dann passiert es: Man snackt später unkontrolliert oder isst deutlich mehr als geplant. Regelmäßig essen ist meist deutlich effektiver als ständiges Hungern.

2. Zu wenig essen kann den Stoffwechsel bremsen

Crash-Diäten wirken zwar auf den ersten Blick schnell, aber der Körper fährt dabei oft auf Sparmodus herunter. Wer dauerhaft extrem wenig isst, verliert nicht nur Fett, sondern oft auch Muskelmasse. Und genau das senkt den Grundumsatz.

3. Sport ist kein Freifahrtschein

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Ein weiterer Klassiker: „Ich war laufen, also kann ich jetzt alles essen.“ Natürlich ist Bewegung wichtig, aber viele überschätzen dabei massiv, wie viele Kalorien tatsächlich verbrannt werden. Eine Laufeinheit kompensiert eben nicht automatisch Pizza, Snacks und drei Aperol Spritz.

4. Einseitige Diäten halten selten lange

No Carb. Nur Säfte. Kein Zucker. Kein Fett. Keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Das Problem bei extremen Ernährungsregeln: Sie sind für die meisten Menschen kaum dauerhaft durchhaltbar. Und genau deshalb enden viele Diäten irgendwann im kompletten Gegenteil: Frustessen.

5. Unrealistische Erwartungen machen Druck

Viele erwarten innerhalb weniger Wochen riesige Veränderungen. Doch nachhaltiges Abnehmen funktioniert normalerweise deutlich langsamer. Als realistischer und gesunder Bereich gelten meist etwa 0,5 bis 1 Kilo Gewichtsverlust pro Woche. Alles darüber ist oft schwer langfristig zu halten.

6. Emotionales Essen wird oft unterschätzt

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Stress, Langeweile oder Frust führen bei vielen automatisch zu Essen, oft sogar unbewusst. Gerade deshalb bringt die „perfekte Diät“ wenig, wenn emotionale Gewohnheiten dahinter nicht erkannt werden.

7. Zu strenge Pläne scheitern oft am Alltag

Viele starten hochmotiviert mit einem komplett durchgetakteten Ernährungs- und Trainingsplan. Doch sobald Alltag, Stress oder spontane Einladungen dazukommen, kippt das System oft sofort. Nachhaltiger ist meistens ein flexibler Ansatz, der auch normale Lebenssituationen erlaubt.

Wer jetzt vor dem Sommer etwas verändern möchte, sollte nicht auf extreme Verbote oder Crash-Diäten setzen. Denn meistens bringen genau die langfristig am wenigsten.