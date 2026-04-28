Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.04.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Sie sollten jetzt lieber nachgeben, statt wieder bockig zu reagieren!

Sie sollten jetzt lieber nachgeben, statt wieder bockig zu reagieren! Beruf: Erfolgreiches Teamwork hat Vorrang vor eigensinnigen Interessen.

Erfolgreiches Teamwork hat Vorrang vor eigensinnigen Interessen. Fitness: Wer sich bemüht, andere zu verstehen, kommt auch selbst besser klar.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Überdenken Sie Ihre Haltung und kommen Sie Ihrem Partner entgegen!

Überdenken Sie Ihre Haltung und kommen Sie Ihrem Partner entgegen! Beruf: Nutzen Sie heute die Chance, Konflikte kompromissbereit beizulegen!

Nutzen Sie heute die Chance, Konflikte kompromissbereit beizulegen! Fitness: Ausgewogenheit in jeder Hinsicht tut Ihnen physisch und psychisch gut.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Sie sind bestimmt heiß begehrt. Nutzen Sie Ihre Chance mit Köpfchen!

Sie sind bestimmt heiß begehrt. Nutzen Sie Ihre Chance mit Köpfchen! Beruf: Neue Angebote und Kontakte? Gute Optionen, die aber Geduld erfordern.

Neue Angebote und Kontakte? Gute Optionen, die aber Geduld erfordern. Fitness: Gemeinschaftssinn und Teamwork sorgen für neue Energie und Motivation

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Zeit, alte Erwartungen zu überdenken und mehr Harmonie zu ermöglichen.

Zeit, alte Erwartungen zu überdenken und mehr Harmonie zu ermöglichen. Beruf: Wie wäre es mit Objektivität und Fairness? Seien Sie selbstkritischer!

Wie wäre es mit Objektivität und Fairness? Seien Sie selbstkritischer! Fitness: Mehr Sinn für Schönes und Angenehmes könnte Ihre Laune verbessern.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Seien Sie etwas geduldiger und lassen Sie lieber Ihren Charme spielen!

Seien Sie etwas geduldiger und lassen Sie lieber Ihren Charme spielen! Beruf: Konstruktiv einlenken! Davon werden Sie auch finanziell profitieren.

Konstruktiv einlenken! Davon werden Sie auch finanziell profitieren. Fitness: Es kann stressig werden. Sehr gelassen vorgehen und Hilfe annehmen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Harmonie ist heute sehr wichtig. Entdecken Sie gemeinsame Interessen!

Harmonie ist heute sehr wichtig. Entdecken Sie gemeinsame Interessen! Beruf: Schauen Sie erst einmal auf das Betriebsklima, dann auf die Finanzen!

Schauen Sie erst einmal auf das Betriebsklima, dann auf die Finanzen! Fitness: Stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl: Achten Sie besser auf Ihr Aussehen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Guter Tag für einen neuen Anlauf. Nehmen Sie Zuwendung dankbar an!

Guter Tag für einen neuen Anlauf. Nehmen Sie Zuwendung dankbar an! Beruf: Erwartet man zu viel von Ihnen? Sie dürfen sich ruhig mehr zutrauen.

Erwartet man zu viel von Ihnen? Sie dürfen sich ruhig mehr zutrauen. Fitness: Das Stimmungsbarometer steigt. Seien Sie nur ein bisschen geduldiger!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Respektieren Sie Wünsche des Partners, werden Sie kompromissbereiter!

Respektieren Sie Wünsche des Partners, werden Sie kompromissbereiter! Beruf: Halten Sie sich ans Teamwork, um einvernehmliche Lösungen zu finden!

Halten Sie sich ans Teamwork, um einvernehmliche Lösungen zu finden! Fitness: Einfach locker durch den Tag! Leichtigkeit ist das Wohlfühlkriterium.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Viel mehr Wohlwollen für Ihr Gegenüber, statt sinnlos Druck zu machen!

Viel mehr Wohlwollen für Ihr Gegenüber, statt sinnlos Druck zu machen! Beruf: Wer die Interessen anderer im Auge hat, vertritt die eigenen besser.

Wer die Interessen anderer im Auge hat, vertritt die eigenen besser. Fitness: Nehmen Sie mal den Fuß vom Gas und hören Sie auf, sich zu stressen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Viel toleranter! Heute haben die Wünsche Ihres Gegenübers Vorrang.

Viel toleranter! Heute haben die Wünsche Ihres Gegenübers Vorrang. Beruf: Geben Sie Ihre Widerstände auf, Kooperation ist das Erfolgsrezept!

Geben Sie Ihre Widerstände auf, Kooperation ist das Erfolgsrezept! Fitness: Nehmen Sie Hilfsangebote an! Eigensinnig plagen Sie sich nur unnötig!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Endlich wieder mehr Aufmerksamkeit! Genießen und nicht diskutieren!

Endlich wieder mehr Aufmerksamkeit! Genießen und nicht diskutieren! Beruf: Aufschwung für Ihre Finanzen. Nur nicht wieder leichtsinnig werden!

Aufschwung für Ihre Finanzen. Nur nicht wieder leichtsinnig werden! Fitness: Neue Motivation, neue Energien. Vernünftige Einteilung ist gefragt.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Wer alles etwas leichter nehmen kann, kommt bestimmt viel besser an.

Wer alles etwas leichter nehmen kann, kommt bestimmt viel besser an. Beruf: Vertrauen Sie auf das Teamwork! Miteinander schafft man sicher mehr.

Vertrauen Sie auf das Teamwork! Miteinander schafft man sicher mehr. Fitness: Attraktivität ist heute ein wichtiges Thema. Machen Sie sich hübsch!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.