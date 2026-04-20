Achtung: Diese Dinge sind auf Balkon und Terrasse wirklich verboten

Endlich wird der Outdoor-Bereich wieder zu unserem zweiten Wohnzimmer. Doch Vorsicht: Der Grat zwischen Sommer-Idylle und Nachbarschaftskrieg ist schmaler, als Sie denken. Wir verraten, bei welchen Freizeitspaß-Aktionen Sie aufpassen müssen und was sogar streng verboten ist.

Ob saftige Steaks auf dem Grill, entspanntes Sonnenbaden oder die nächste Sommerparty: Das Leben spielt sich jetzt draußen ab. Doch wer denkt, auf seinem Balkon oder seiner Terrasse gilt das Gesetz der absoluten Freiheit, der irrt sich gewaltig. Bevor der Traum vom perfekten Sommer in einem bitteren Streit (oder gar rechtlichen Konsequenzen) endet, sollten Sie diese Regeln unbedingt kennen.

Grillen

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Grillen gehört zum Sommer wie das Eis am Stiel. Die gute Nachricht: Grundsätzlich ist das Brutzeln auf dem Balkon oder der Terrasse erlaubt. Aber: Jetzt kommt das große Aber! In vielen Hausordnungen oder Gemeinden ist das Grillen, vor allem mit rauchender Holzkohle, strikt untersagt. Zieht der dichte Qualm direkt ins Schlafzimmer des Nachbarn, ist der Ärger vorprogrammiert. Werfen Sie vor dem Anschüren unbedingt einen Blick in den Mietvertrag oder die Hausordnung. Wer auf Nummer sicher gehen will, setzt auf einen Elektro- oder Gasgrill und lädt die Nachbarn einfach auf ein Würstchen ein.

Outdoor-Möbel & Markisen

Die eigene kleine Oase gestalten? Her mit den Lounge-Möbeln, Blumenkästen und Sonnenschirmen. Hier dürfen Sie sich nach Herzenslust austoben. Zwei Regeln gibt es dennoch: Alles muss sturmsicher befestigt sein und das "äußere Erscheinungsbild" des Hauses darf nicht komplett verschandelt werden. Wer eine große Markise an die Wand schrauben oder eine fest installierte Wäschespinne montieren will, braucht zwingend das Go vom Vermieter. Das gilt nämlich als bauliche Veränderung.

Wäsche aufhängen

Ein Balkon ist super praktisch, um Wäsche in der Sonne zu trocknen, oder? Jein. Nasse Leintücher oder die Feinripp-Unterwäsche, die provokant über das Balkongeländer hängen, sind oft ein No-Go. In vielen Hausordnungen gibt es klare Klauseln gegen das "sichtbare" Aufhängen von großen Wäschestücken. Bleiben Sie dezent. Ein kleiner, aufklappbarer Wäscheständer, der nicht über die Brüstung ragt, ist fast immer erlaubt und schont die Nerven der Nachbarn.

Nackt sonnenbaden

Einfach mal alle Hüllen fallen lassen und sich nahtlos bräunen? Ja, das ist erlaubt! Der Balkon gehört zur Mietwohnung und dort dürfen Sie sich grundsätzlich nackt aufhalten. Das dicke Aber: Niemand muss Ihnen dabei zusehen! Fühlen sich Nachbarn oder Passanten durch den Anblick belästigt, kann es schnell ungemütlich werden. Sorgen Sie also unbedingt für einen blickdichten Sichtschutz, bevor Sie die Badehose ausziehen.

Sommerparty

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Lange Abende, gute Freunde und laue Luft, die perfekte Kulisse für anregende Gespräche und Musik. Doch egal, wie gut die Stimmung ist: Um 22 Uhr ist Schluss mit lustig. Dann beginnt die gesetzliche Nachtruhe. Das bedeutet: Musik leiser drehen, Gespräche auf Zimmerlautstärke drosseln oder die Party einfach nach drinnen verlegen. Wer das ignoriert, riskiert nicht nur wütende Nachbarn im Pyjama, sondern im schlimmsten Fall auch Besuch von der Polizei wegen Ruhestörung.

Rauchen

In Österreich gilt: Es gibt kein generelles, gesetzliches Rauchverbot auf privaten Balkonen oder Terrassen. Sie dürfen sich Ihre Zigarette also schmecken lassen. Dennoch ist Zigarettenrauch einer der häufigsten Gründe für Nachbarschaftsstreits. Wenn der Qualm regelmäßig in die Fenster der darüberliegenden Wohnung zieht, kann das im Extremfall sogar gerichtlich eingeschränkt werden. Sprechen Sie mit den Nachbarn und finden Sie Kompromisse (z.B. bestimmte Zeiten oder das Schließen der Fenster beim Rauchen), um dicke Luft – im wahrsten Sinne des Wortes – zu vermeiden.