Wie oft sollte man Pflanzen bei Hitze wirklich gießen?

Täglich gießen bei 30 Grad? Nicht unbedingt. Gerade bei Hitze machen viele beim Pflanzen-Gießen entscheidende Fehler und zu viel Wasser kann oft genauso problematisch sein wie zu wenig.

Sobald die Temperaturen über 30 Grad klettern, beginnt für viele Pflanzenbesitzer:innen wieder dieselbe Sommer-Panik: Habe ich zu wenig gegossen? Oder schon zu viel? Und warum sieht die Pflanze trotz täglichem Wasser plötzlich aus, als hätte sie emotional aufgegeben? Gerade bei Hitze ist Gießen nämlich deutlich komplizierter, als einfach jeden Tag möglichst viel Wasser in den Topf zu kippen. Denn je nach Pflanze, Standort und Temperatur kann zu häufiges Gießen genauso problematisch sein wie zu wenig Wasser.

Die wichtigste Regel: Nicht nach Uhr, sondern nach Erde gießen

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Der größte Fehler im Sommer? Pflanzen nach fixem Plan zu gießen. Denn nicht jede Pflanze braucht täglich Wasser, selbst bei Hitze nicht. Entscheidend ist vielmehr, wie trocken die Erde tatsächlich ist. Am besten funktioniert deshalb der klassische Finger-Test: Einfach einige Zentimeter tief in die Erde greifen. Fühlt sie sich dort noch feucht an, braucht die Pflanze meist noch kein neues Wasser. Ist die Erde trocken, wird gegossen. Vor allem Zimmerpflanzen leiden oft eher unter zu viel Wasser als unter kurzfristiger Trockenheit.

Morgens gießen ist deutlich besser

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Wenn möglich, sollten Pflanzen früh morgens gegossen werden. Warum? Weil:

das Wasser langsamer verdunstet

die Erde länger Feuchtigkeit speichern kann

die Pflanzen tagsüber besser gegen Hitze geschützt sind

Mittags in der prallen Sonne zu gießen bringt dagegen oft wenig, weil ein großer Teil des Wassers sofort verdunstet. Und ja: Die Vorstellung, Pflanzen würden in der Mittagshitze „verbrennen“, wenn Wasser auf die Blätter kommt, hält sich zwar hartnäckig - viel wichtiger ist aber tatsächlich der Wasserverlust durch Verdunstung.

Balkonpflanzen brauchen oft am meisten Wasser

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Besonders Balkonpflanzen oder kleine Töpfe trocknen im Sommer extrem schnell aus. Dunkle Töpfe in direkter Sonne können sich teilweise massiv aufheizen. Hier kann tägliches Gießen tatsächlich nötig werden, an besonders heißen Tagen manchmal sogar morgens und abends. Wichtig ist trotzdem: Lieber gründlich und seltener gießen als ständig nur kleine Mengen Wasser. Denn oberflächliches Gießen sorgt oft dafür, dass die Wurzeln gar nicht tief genug wachsen.

Gartenpflanzen kommen oft besser klar als gedacht

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Pflanzen im Garten müssen überraschend oft weniger gegossen werden als Balkonpflanzen. Der Grund: Im Boden kann Feuchtigkeit deutlich besser gespeichert werden. Rasen, Beete oder größere Pflanzen profitieren eher von:

seltenem, aber intensivem Gießen

langen Wassergaben

weniger häufigen Intervallen

Dadurch gelangen die Wurzeln tiefer in den Boden und werden widerstandsfähiger gegen Hitze.

Vorsicht bei Staunässe

Gerade bei Panik-Gießen im Sommer passiert schnell das Gegenteil des gewünschten Effekts: Die Wurzeln stehen dauerhaft im Wasser und beginnen zu faulen.

Anzeichen dafür:

gelbe Blätter

muffiger Geruch

dauerhaft nasse Erde

schlaffe Pflanze trotz viel Wasser

Heißt also: Nicht jede traurige Pflanze braucht automatisch noch mehr Wasser.

Diese Pflanzen vertragen Hitze besser

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Mediterrane Pflanzen wie Lavendel, Rosmarin oder Olivenbäume kommen mit Hitze meist deutlich besser klar als viele klassische Zimmerpflanzen. Sie benötigen oft weniger Wasser und mögen sogar eher trockene Erde. Tropische Pflanzen dagegen reagieren häufig empfindlicher auf direkte Sonne und trockene Luft.

Wie oft Pflanzen bei Hitze gegossen werden sollten, hängt stark von Standort, Topfgröße und Pflanzenart ab. Statt starrer Regeln hilft deshalb vor allem eines: regelmäßig kontrollieren und auf die Erde achten.