170 Millionen Dollar: Das ist Mark Zuckerbergs neue Mega-Villa

170 Millionen US-Dollar für eine Villa auf einer der exklusivsten Inseln der Welt: Mark Zuckerberg zieht auf die berühmte „Billionaire Bunker“-Insel bei Miami, inklusive Luxus-Spa, Jazz-Lounge und prominenter Nachbarschaft.

Mitten in der Biscayne Bay vor Miami liegt einer der exklusivsten Wohnorte der Welt: Indian Creek. Die künstlich angelegte Insel gilt als Rückzugsort für Milliardär:innen, Unternehmer:innen und Prominente – streng abgeschirmt, mit eigener Polizei und Immobilienpreisen in dreistelliger Millionenhöhe. Jetzt hat die sogenannte „Billionaire Bunker“-Insel einen prominenten neuen Bewohner bekommen: Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan haben dort laut US-Medien ein Mega-Anwesen für rund 170 Millionen US-Dollar gekauft. Damit zählt der Kauf zu den teuersten Immobilienverkäufen in der Geschichte Floridas.

Eine der exklusivsten Inseln der USA

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Indian Creek gilt seit Jahren als einer der luxuriösesten und privatesten Wohnorte in den Vereinigten Staaten. Auf der Insel befinden sich nur 41 Häuser, alle direkt am Wasser gelegen. Große Teile des Areals werden außerdem von einem privaten Golfclub mit 18-Loch-Anlage eingenommen, zu dem nur ausgewählte Mitglieder Zugang erhalten. Für zusätzliche Sicherheit sorgt eine eigene Polizeieinheit, die die Insel überwacht. Zu Zuckerbergs neuen Nachbar:innen zählen unter anderem Jeff Bezos, Ivanka Trump, Jared Kushner sowie Tom Brady.

Luxusvilla mit Jazz-Lounge und privatem Spa

Die neue Villa von Zuckerberg soll laut Berichten die größte Immobilie sein, die jemals auf Indian Creek errichtet wurde. Das Anwesen umfasst mehr als 8.000 Quadratmeter Grundstücksfläche und bietet rund 61 Meter direkten Wasserzugang.

Zur Ausstattung gehören unter anderem:

neun Schlafzimmer

15 luxuriöse Badezimmer

eine private Jazz-Lounge

eine zweistöckige Bibliothek mit verstecktem Durchgang

ein großes Aquarium zwischen Küche und Essbereich

ein Spa-Bereich mit Sauna, Dampfbad und Himalaya-Salzwand

ein eigener Hair- und Make-up-Salon

Auch der Außenbereich ist auf maximalen Luxus ausgelegt: Dort befinden sich ein großer Pool mit schwarz-weißem Karomuster, mehrere Feuerstellen, eine Cabana sowie ein langer Privatsteg mit Blick auf die Biscayne Bay.

Entworfen von Designer Ferris Rafauli

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Gestaltet wurde das Anwesen vom renommierten Designer Ferris Rafauli, der international für maßgeschneiderte Luxusresidenzen bekannt ist. Zu seinen bekanntesten Projekten zählt unter anderem die Villa von Drake in Toronto. Rafauli entwirft neben Immobilien auch luxuriöse Innenräume für Restaurants, Lounges und Privatjets und gilt als einer der gefragtesten Designer im High-End-Bereich.

Interesse bereits vor Fertigstellung groß

Als die Immobilie im November erstmals angeboten wurde, befand sie sich laut US-Berichten noch im Bau. Trotzdem soll das Interesse potenzieller Käufer:innen von Anfang an enorm gewesen sein. Laut Maklerin Dina Hertzberg wurde das Anwesen nach rund 40 Tagen verkauft – deutlich schneller als ursprünglich erwartet.