Villa Kunterbunt! Drew Barrymore zeigt ihr farbenfrohes Zuhause

Wie wohnt ein Hollywood-Star? Offenbar ganz anders, als man denken würde. Drew Barrymore öffnet die Türen zu ihrem Refugium in New York und zeigt ihren farbenfrohen Mix aus Luxus und Gemütlichkeit.

Drei Jahre lang wurde gehämmert, gemalt und gestaltet – jetzt ist Drew Barrymores Traumhaus endlich fertig. Für die Schauspielerin war das Projekt eine Herzensangelegenheit. Gemeinsam mit einem Team aus Spezialisten und der Innenarchitektin Christina Nielsen arbeitete sie über 36 Monate an der Modernisierung des Anwesens. Das Ziel war klar: Viel natürliches Licht und eine enge Verbindung zur Natur, die Barrymore als ihre größte Heilerin bezeichnet.

Villa Kunterbunt

Wer glaubt, in Hollywood herrscht nur steriles Weiß, der irrt gewaltig. Barrymore setzt auf einen wilden Mix aus Alt und Neu. Besonders auffällig ist das eklektische Design der Räume. Während manche Wände schlicht gehalten sind, überraschen andere Zimmer mit gewagten rosa Tapeten im Schleifendesign. Die Möbel sind bunt und gemütlich. Jedes Detail, von der Kunst an den Wänden bis zum Stoff der Sofas, wurde mit Bedacht gewählt, um eine Geschichte zu erzählen. "Ich mag ungewöhnliche Anordnungen", erklärt der Star im Interview mit dem "Rue Magazine".

Der verschachtelte Grundriss, der andere Käufer abgeschreckt hätte, war für die zweifache Mutter genau der richtige Reiz. Den komplizierten Grundriss des Hauses liebt sie gerade deshalb, weil er so "ungewöhnlich" ist.

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Rückzugsort fernab vom Trubel

Doch hinter der bunten Fassade steckt eine tiefere Botschaft. Das Haus dient der Schauspielerin als Ausgleich zu ihrem stressigen Arbeitsalltag in der Metropole. Nach Jahren in fensterlosen Studios suchte die gebürtige Kalifornierin bewusst die Nähe zum Grünen. Entstanden ist ein Zuhause, das so individuell ist wie Barrymore selbst – ein Ort zum Krafttanken und Inspirieren.