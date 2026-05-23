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Naturjuwel: Diesen See in Tirol kennt fast keiner
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Naturjuwel: Diesen See in Tirol kennt fast keiner

23.05.26, 12:34
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Ein Tiroler Bergsee führt überraschend das Ranking der beliebtesten Seen in Österreich an. Bei einer Auswertung des Portals Holidu landete der Plansee auf Platz eins vor bekannter Konkurrenz. 

Österreich ist ein echtes Land der Seen, aber das beliebteste Gewässer haben viele Menschen außerhalb von Wanderkreisen gar nicht auf dem Schirm. Der Plansee im Tiroler Außerfern steht an der Spitze einer aktuellen Analyse des Ferienhausportals Holidu, für die Google-Bewertungen und die Wasserqualität untersucht wurden. Das ruhige Tiroler Naturjuwel punktet mit einer fjordähnlichen Landschaft zwischen den Ammergauer und Lechtaler Alpen und holte starke 4,9 von fünf Sternen bei über 2.500 Rezensionen. Während andere Hotspots im Sommer komplett überlaufen sind, bleibt es am Plansee vergleichsweise ruhig, was Fotografen, Segler und Wanderer sehr schätzen.

Salzkammergut stark vertreten

Hinter dem Sieger aus Tirol landen mit dem Vorderen Gosausee und dem Almsee gleich zwei Gewässer aus Oberösterreich auf den Spitzenplätzen. Das Salzkammergut dominiert die Liste extrem, denn fünf der zehn bestplatzierten Seen liegen in dieser bekannten Region. Für eine echte Überraschung sorgt zudem der Lünersee in Vorarlberg auf Platz vier, der als einziger hochalpiner Bergsee auf fast 2.000 Metern Seehöhe in den Top Ten landet und nur per Bahn oder zu Fuß erreichbar ist.

Ausgezeichnete Qualität der Badegewässer

Der anhaltende Boom heimischer Urlaubsziele wird auch durch die hervorragende Wasserqualität gestützt. Laut dem aktuellen EU-Badegewässerbericht bekommen 95,8 Prozent der österreichischen Badestellen die absolute Bestnote „ausgezeichnet“, womit sich das Land im europaweiten Vergleich auf dem vierten Platz positioniert. Durch den Trend zum Urlaub vor der eigenen Haustür, der auch als „Nearcation“ bezeichnet wird, zieht es wegen steigender Reisekosten und Umweltbewusstsein immer mehr Urlauber an die heimischen Gewässer.

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