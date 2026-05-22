Geheimtipps am Meer: Das sind die 27 besten Strandlokale Europas

Sundowner-Cocktails, fangfrischer Fisch und Geheimtipps abseits der Touristenrouten: Die britische Zeitung "The Guardian" kürte die besten Strandcafés Europas. Die Auswahl führt von versteckten Buchten in Spanien über lässige Tavernen in Griechenland bis zu charmanten Küstencafés in Großbritannien.

Wer im Sommer nicht nur nach dem schönsten Strand, sondern auch nach dem perfekten Platz für einen Sundowner sucht, sollte sich diese Liste merken. Denn oft sind es nicht die luxuriösen Beach Clubs mit weißen Liegen und Champagnerpreisen, die in Erinnerung bleiben – sondern kleine Holzhütten in den Dünen, Tavernen mit Fisch vom Grill oder Bars, in denen man barfuß im Sand sitzt und auf das Meer schaut. Genau solche Orte hat "The Guardian" gesammelt: 27 Beach Bars und Cafés in Europas beliebtesten Destinationen, die echtes Urlaubsgefühl versprechen – darunter viele Geheimtipps, die man nicht sofort auf jeder Reiseplattform findet.

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Spanien

Tamarindos, Es Grau, Menorca

Im ruhigen Dorf Es Grau an Menorcas Nordostküste liegt Tamarindos direkt am Wasser – aufgeteilt in Bar und Restaurant. Links wartet der schattige Barbereich unter Bäumen, rechts die Terrasse über dem blau schimmernden Meer. Serviert werden unter anderem Brioche mit Sobrasada, Mahón-Käse und Honig, lokale Weine, Paella mit roten Menorca-Garnelen und der Inselklassiker Pomada aus Gin, Limonade und Crushed Ice.

La Mar de Fondo, Playa de Frexulfe, Asturien

An einem der ursprünglichsten Küstenabschnitte Spaniens befindet sich die Playa de Frexulfe – eine fast unberührte Landschaft aus Dünen, Klippen und seltener Küstenflora. Die Beach Bar La Mar de Fondo thront als einfache Holzkonstruktion auf einem Hügel über dem langen Strand. Der Charme liegt in der Wildheit des Ortes: Kaffee mit Blick durch Eukalyptusbäume aufs Meer, entspannte Atmosphäre und das Gefühl, Spanien vor dem Massentourismus zu erleben.

Restaurant La Isleta, La Isleta del Moro, Almería

La Isleta del Moro ist ein kleines weißes Fischerdorf im Naturpark Cabo de Gata. Direkt am Wasser, auf den Felsen beim kleinen Hafen, liegt das Restaurant La Isleta. Auf der Terrasse unter Palmenstroh hört man die Wellen unter sich und beobachtet Fischer bei der Arbeit. Besonders magisch ist der Ort zum Sonnenuntergang – mit einem kalten Bier, während sich der Himmel über den Klippen verfärbt.

El Refugio, Zahara de los Atunes, Costa de la Luz

El Refugio ist eine unaufgeregte Bar mit Blick auf Dünen, weißen Sand und den Atlantik. Auf der Terrasse unter einem großen Feigenbaum weht die Meeresbrise, während später spektakuläre Sonnenuntergänge den Himmel färben. Kulinarisch dreht sich vieles um roten Thunfisch, die Spezialität dieser Küste. Dazu kommen Retinto-Steak, Gazpacho, Salate und spanische Weine. Reservieren kann man nicht – wer hinwill, braucht Geduld.

Frankreich

Le Cabanon, Roquebrune-Cap-Martin, Provence

Hundert Stufen führen hinunter zur Plage du Buse – und zum Le Cabanon. Das Lokal blickt auf eine geschützte Bucht und auf die berühmte Küstenlandschaft, in der auch die Designerin Eileen Gray und Le Corbusier ihre Spuren hinterlassen haben. Nach der Wiedereröffnung im April gibt es hier Kaffee, Gelato, Aperol Spritz und mediterrane Gerichte auf einer schattigen Terrasse. Ein perfekter Ort, um Kajaks, Kormorane und Yachten zu beobachten.

Le Cabanon de Paulette, Marseille

Diese Bar liegt oberhalb der kleinen Plage de l’Abricotier und bietet von fast jedem Platz aus Meerblick bis zu den Frioul-Inseln. Trotz ihres trendigen Looks wirkt Le Cabanon de Paulette herzlich und unkompliziert. Auf der Karte stehen frittierter Tintenfisch, Oktopussalat und Moules frites nach Familienrezept. Besonders schön ist der Sonnenuntergang, wenn Roségläser im Abendlicht schimmern und Gitarrenmusik durch die Luft zieht.

Le France, Saint-Marc-sur-Mer, Loire

Filmfans kennen diesen Strand aus dem Klassiker „Die Ferien des Monsieur Hulot“ von Jacques Tati. Direkt am goldenen Sand liegt das Restaurant Le France, mit Sonnenschirmen und Liegestühlen im charmanten Retro-Stil. Die Karte bietet Meeresfrüchteplatten, Moules frites und entspannte Atlantikküchen-Klassiker. Der Ort passt perfekt zur verträumten Atmosphäre des Films – inklusive Monsieur-Hulot-Statue oberhalb des Strandes.

La Cale, Blainville-sur-Mer, Normandie

La Cale ist keine elegante Strandadresse, sondern eine herrlich rustikale Hütte direkt in den Dünen der Cotentin-Halbinsel. Hier sitzt man mit den Füßen im Sand und isst Austern, Muscheln mit knusprigen Pommes oder Fleisch vom offenen Feuer. Dazu passen lokale Cider und Tergoule, ein typisch normannischer Reisauflauf mit Gewürzen. Wer formellen Service erwartet, ist hier falsch – wer echten Küstencharme sucht, richtig.

L’Oasis, Plomodiern, Bretagne

An der wilden Küste des Finistère liegt L’Oasis mit Blick auf die Plage de Pors Ar Vag. Das Restaurant befindet sich in einem auffälligen gelben Steinhaus und bietet einen Garten über den Wellen. Serviert werden Muscadet, Cider und erschwingliche Meeresfrüchte. Besonders empfohlen werden Austern, Langustinen und Venusmuscheln mit Knoblauch und Petersilie. Zum Dessert locken Profiteroles mit heißer Schokoladensauce.

Le Marinella, L’Île-Rousse, Korsika

Auf Korsikas Nordküste breitet sich Le Marinella direkt am Strand von L’Île-Rousse aus. Wer möchte, sitzt auf der Terrasse – noch schöner ist es aber barfuß im Sand unter einem Sonnenschirm. Kulinarisch gibt es korsische Tapas wie Brocciu-Käsebällchen, Saucisson, Sardellen-Beignets und Tapenade. Dazu passen Corsica-Rosé und später vielleicht Muscheln in Seeigel-Sauce. Danach wartet eine Sonnenliege am Meer.

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Italien

Trattoria Da Patrizia, Neapel

Zwischen schickeren Lokalen an der Halbinsel Megaride versteckt sich die einfache Trattoria Da Patrizia. Plastikstühle, karierte Papiertischdecken und eine handgeschriebene Karte täuschen über die Qualität hinweg: Bruschetta mit Tomaten, Spaghetti alle vongole und kalter Falanghina machen diesen Ort zu einem der schönsten einfachen Lunchspots am Meer. Danach kann man auf den Felsen beim Castel dell’Ovo dösen und ins Wasser springen.

Il Pirata, Termoli, Adriaküste

In Termoli, in der Region Molise, liegt Il Pirata etwa 100 Meter vom Strand entfernt und sieht fast aus wie eine überwucherte Hütte. Auf dem Balkon serviert das Restaurant Muscheln mit Zitrone und Pfeffer, Pasta mit Fisch-Bolognese, Linguine mit Garnelen, Limette und Pistazie sowie Oktopus mit Cime di Rapa und Burrata. Dazu passt gekühlter lokaler Trebbiano. Ein Ort, an dem ein Strandlunch zum Maßstab wird.

Bar Piero, Lavagna, Ligurien

Lavagna ist weniger mondän als Rapallo oder Sestri Levante – genau das macht den Reiz aus. Direkt an der Promenade über der Ufermauer liegt Bar Piero, ein einfacher Kiosk mit weißen Tischen und Sonnenschirmen. Morgens gibt es frische Brioches, später Focaccia, Cocktails, Spritz und italienische Klassiker zum Lunch. Am Abend zieht der Duft von gegrilltem Fleisch über die Promenade, während die Sonne im Meer versinkt.

Griechenland

Bardis, Loutraki Bay, Westgriechenland

Bardis ist Taverne und Bio-Bauernhof zugleich – mit Tischen über dem Meer und grünen Hügeln im Rücken. Das Familienlokal serviert traditionelle griechische Küche mit frischem Fisch, Meeresfrüchten, Gemüse aus eigenem Anbau und Fleischklassikern. Unten liegt ein Kiesstrand, in der Bucht kann man mit Glück Schildkröten oder Delfine sehen. Wer früh kommt, kann frühstücken, schwimmen, in der Hängematte liegen und bis zum Abendessen bleiben.

Aperanto Galazio, Varkiza, Athen

Auch in Athens Küstenvororten findet man echte Strandperlen. Aperanto Galazio begann als Kantine des Varkiza Sea Sports Club und ist heute eine unkomplizierte Taverne mit Meerblick. Im Winter ist sie ideal für sonnige Lunches, im Sommer ein luftiger Zufluchtsort bei Hitze. Auf der Karte stehen Sardinenfilets, Calamari, frische Salate, Gemüse und hausgemachtes Tzatziki. Mit kaltem Bier oder Ouzo fühlt man sich hier fast wie auf einer Insel.

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Portugal

Camaleão Beach Bar, Ilha da Armona, Algarve

Auf der Insel Armona führt ein Holzsteg entweder zum Atlantik oder zur Lagune der Ria Formosa. Links davon liegt die Camaleão Beach Bar mit niedrigen Stühlen im Sand und Blick über Dünen und Meer. Hier trinkt man Super Bock, Caipirinha oder Espresso Martini. Die Musik mag etwas loungig sein, doch die Lage ist unschlagbar: Nur eine kurze Fährfahrt von Olhão entfernt, fühlt sich der Ort wie ein kleiner Insel-Geheimtipp an.

Chá com Água Salgada, Praia da Manta Rota, Algarve

Auf Stelzen über den Dünen der östlichen Algarve sitzt man im Chá com Água Salgada mit Blick auf den Atlantik. Die Küche ist ambitioniert, aber trotzdem vergleichsweise bodenständig: Muscheln aus der nahen Ria Formosa, Tuna-Tatar mit Kiwi-Granita, Cataplana mit Queller und als Dessert Ziegenkäse-Eis mit Johannisbrotmarmelade. Nach dem Essen bietet sich ein Spaziergang oder eine Paddeltour Richtung Cacela Velha an.

Cal Arrifana, Praia da Arrifana, Algarve

Cal Arrifana liegt auf einer Klippe über der dramatischen Praia da Arrifana an der Costa Vicentina. Seit der Eröffnung 2022 zieht das Lokal Surfer, Wanderer und ein bohemes Publikum an. Auf den Terrassen genießt man Cocktails und kreative kleine Gerichte wie Austern mit Mezcal, Oktopus mit Süßkartoffel oder Cheesecake mit Beerensorbet. Besonders spektakulär ist der Sonnenuntergang über dem Atlantik.

Bar Francemar, Praia de Francemar, Porto

Nur wenige Minuten von Miramar entfernt liegt die ruhigere Praia de Francemar. Dort ist die familiengeführte Bar Francemar das einzige Lokal zwischen Sanddünen und Meer. Die blaue Hütte serviert einfache portugiesische Meeresküche: besonders empfehlenswert sind Dorade und in der Saison gegrillte Sardinen vom rustikalen Grill. Reservieren muss man nicht – wer einen Platz will, sollte aber früh zum Mittagessen kommen.

Kroatien

Banova Villa, Rab

Am kleinen Sveti-Ivan-Strand auf der Insel Rab versteckt sich die Beach Bar Banova Villa unter Aleppo-Kiefern. Pergola, Musselin-Stoffe, alte Holztische und leicht improvisierte Einrichtung verleihen dem Ort einen charmant verwitterten Look. Vor der Bar liegt ein Kiesstrand mit Liegen. Wenn die Sonne über der Renaissance-Altstadt von Rab untergeht, ist ein Aperol Spritz hier fast Pflicht.

Türkei

İncekum Beach, nahe Marmaris

İncekum liegt etwas abseits der Hauptroute nach Marmaris und ist nur über Landstraßen und einen Shuttle-Traktor durch den Wald erreichbar. Die Mühe lohnt sich: feiner goldener Sand, warmes klares Wasser, Liegen unter Bäumen und kleine Cabanas an der Felsküste. Im Restaurant gibt es klassische türkische Gerichte wie Gözleme mit Käse oder Spinat, Köfte vom Grill und würzigen Chicken Döner.

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Irland

Linnane’s Lobster Bar, New Quay, County Clare

Im winzigen Ort New Quay liegt Linnane’s Lobster Bar in einem jahrhundertealten Cottage direkt am Pier. Die Terrasse blickt auf den Atlantik, den Flaggy Shore und eine Landschaft, die auch Seamus Heaney inspirierte. Innen ist es niedrig, warm und gemütlich, Guinness steht auf der Bar. Auf der Karte spielen lokale Produkte die Hauptrolle: Hummer, Muscheln, Austern, Krabben und Chowder – aber auch Steak für Fleischfans.

Großbritannien

Goat Ledge, St Leonards-on-Sea, East Sussex

Goat Ledge besteht aus drei bunt gestrichenen Hütten direkt am Kiesstrand. Die Atmosphäre ist shabby-chic, das Essen überraschend gut. Man kommt für Sunset-Cocktails in pastellfarbenen Liegestühlen, für Salmon Hash, hausgebrautes Pale Ale oder Katsu Fries. Nach einem morgendlichen Bad empfiehlt sich der Decimus Burton Breakfast Bap mit Bacon, Ei, Chili Jam, Mayo und Rucola.

Cwt Tatws, Llŷn Peninsula, Wales

Cwt Tatws liegt nahe der Porth Towyn Beach auf der walisischen Llŷn-Halbinsel. Das Café verbindet salzigen Küstencharme mit professioneller Küche, Shop und Vintage-Bereich. Der nahe Strand ist familienfreundlich, golden und windumtost. Zurück im Café gibt es hausgemachte Sandwiches, Salate und Kuchen mit starkem Fokus auf lokale und walisische Produkte.

Driftwood Cafe, Archirondel, Jersey

Wer an Jerseys Ostküste wandert, trifft in Archirondel auf eine fast mediterran wirkende Bucht mit blauem Wasser, Felsen, Sand und einem rot-weiß gestreiften Turm aus dem 18. Jahrhundert. Dahinter liegt das Driftwood Cafe, geführt von zwei einheimischen Fischern. Auf den Tisch kommt nachhaltig gefangener Fisch und Seafood aus Jersey-Gewässern – besonders beliebt ist das großzügige Crab Sandwich.

Drift Cafe, Cresswell, Northumberland

Am Beginn des Northumberland Coast Path liegt die weite, oft leere Cresswell Beach. Nur wenige Schritte durch Dünen entfernt wartet das Drift Cafe, das seit Herbst 2025 von Matt Bishop und Reece Gilkes geführt wird. Die beiden umrundeten einst die Welt mit Roller und Beiwagen. Heute servieren sie starken Kaffee, Pies, Fry-ups, Toasties, Chorizo-Brunch, hausgemachte Scones und Brownies.

Namaka, Broadstairs, Kent

Zwischen Margate und Ramsgate liegt Broadstairs – und am Stone Bay Beach die kleine Beach-Hut Namaka. Das Lokal ist die Strand-Schwester von Salt und bringt etwas kalifornisches Lebensgefühl nach Kent. Statt Fish and Chips gibt es Açai Bowls, Avocado, Banana Bread, Smoothies und Kaffee. Morgens kommen Hundebesitzer auf einen Coffee vorbei, später gibt es Cocktails und Kuchen für Sonnenanbeter und Sandburgenbauer.