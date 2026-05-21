Bis zu 28 Grad: Das sind die wärmsten Badeseen in Österreich

Urlaub in der Heimat gewinnt immer größere Beliebtheit. Österreich bietet schließlich ideale Voraussetzungen für den perfekten Sommer: kristallklare Seen in unmittelbarer Reichweite, die im Sommer herrlich warm werden. Wir stellen euch die wärmsten Badeseen des Landes vor

Es muss für das echte Sommer-Feeling nicht immer das Meer sein. Ein See kann mindestens genauso wunderschön sein, besonders wenn die Wasserqualität stimmt. Laut dem aktuellen EU Badegewässerbericht weisen phänomenale 95,8 Prozent der 260 ausgewiesenen österreichischen Badestellen die Bestnote „ausgezeichnet” auf. Zusätzlich zur Sauberkeit können unsere heimischen Seen mit Temperaturen punkten, die beinahe an die Karibik erinnern. Wir präsentieren Ihnen die wärmsten Badeseen Österreichs:

Platz 1: Klopeiner See

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Mit einer Wassertemperatur von bis zu 28 °C im Hochsommer ist der Klopeiner See in Kärnten offiziell der wärmste Badesee Europas. Trotz angenehmer Badewannen-Temperatur kühlt man sich hier in bestem, klarem Trinkwasser ab. Der bis zu 48 Meter tiefe See im Süden Kärntens gilt als absolutes Badeparadies und lockt nebenbei mit einem riesigen Freizeitangebot für Familien und Aktivurlauber.

Platz 2: Wörthersee

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Er ist der wohl mondänste Star unter Österreichs Gewässern. Der Wörthersee lockt nicht nur mit seinem fast schon mediterranen Flair und Orten wie Velden oder Pörtschach, sondern auch mit Wassertemperaturen von bis zu 27 Grad. Wer einmal vom berühmten Aussichtsturm auf dem Pyramidenkogel auf das glatte, türkisblaue Wasser geblickt hat, der weiß sofort, warum der größte Kärntner See von Fans auch liebevoll die „Karibik von Kärnten“ genannt wird.

Platz 3: Faaker See

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Kristallklares, leuchtend türkisblaues Wasser vor der majestätischen Bergkulisse des Mittagskogels: Der Faaker See in Kärnten erwärmt sich auf sehr angenehme 26 Grad. Eine echte Besonderheit ist das inmitten des Sees gelegene, einzige Inselhotel Österreichs. Die Region steht voll unter dem Motto "Slow Motion", perfekt für alle, die pure Erholung und Entschleunigung in einer traumhaften Landschaft suchen.

Platz 4: Neusiedler See

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Einen Tapetenwechsel gibt es im Burgenland: Österreichs größter See (der sich über die Grenze bis nach Ungarn erstreckt) wärmt sich ebenfalls auf 26 Grad auf. Da der Neusiedler See ein flacher Steppensee ist, speichert er die sommerliche Hitze extrem schnell. Das UNESCO-Welterbe liegt zudem mitten in einem Nationalpark und gilt dank perfekter Winde als das absolute Mekka für Segler, Kitesurfer und Familien.

Platz 5: Wallersee

Im malerischen Salzburger Seenland gelegen, bildet der Wallersee den größten See des Salzburger Alpenvorlandes. Mit bis zu 24 Grad warmem Wasser bietet er die perfekte Mischung aus Erfrischung und Wohlfühltemperatur. Neben seinen schönen Strandbädern besticht der See durch wunderschöne, teils streng geschützte Naturuferbereiche, die zum Wandern, Radfahren und zu ausgiebigen Spaziergängen einladen.

Platz 6: Keutschacher See

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Eingebettet in das Vier-Seen-Tal (Keutschacher Seental) in Kärnten liegt der Keutschacher See. Mit bis zu 24 Grad bietet er angenehme Badetemperaturen. Umgeben von Flachmooren, Feuchtwäldern und Wiesen gilt dieses Naturjuwel als absolutes Paradies für Camping-Fans. Besonderer Pluspunkt für Liebhaber der nahtlosen Bräune: An den Südufern des Sees befinden sich sehr beliebte FKK-Strände.

Platz 7: Pressegger See

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Der See, der auch liebevoll als die „Badewanne des Gailtals“ bezeichnet wird, garantiert ebenfalls entspannte 24 Grad Grundtemperatur. An echten Hitzetagen kann das von einem dichten, meterhohen Schilfgürtel umrandete Wasser sogar noch deutlich wärmer werden! Der See ist besonders bei Familien beliebt: Direkt am Ufer liegt der "1. Kärntner Erlebnispark", der nach dem Plantschen im Wasser mit unzähligen Fahrgeschäften, Trampolinen und Wasserrutschen für strahlende Kinderaugen sorgt.