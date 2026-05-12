Geheimer WM-Kader: Rangnick nominiert 53 Spieler

Gleich 53 Spieler befinden sich auf der XXL-Liste.

Laut Medienberichten findet sich im vorläufigen WM-Kader des brasilianischen Fußballverbands auch der 34-jährige Stürmerstar Neymar (Santos FC). Der verletzungsanfällige Neymar hatte sich zuletzt mehrfach enttäuscht über seine Nicht-Nominierung für Länderspiele Brasiliens gezeigt. Im vorläufigen Aufgebot von Österreichs WM-Gegner Argentinien scheint auch Lionel Messi auf. Der ÖFB nannte 53 Spieler, gibt die Namen aber nicht bekannt, wie er auf Anfrage der APA mitteilte.

Neymar absolvierte sein letztes Länderspiel im Oktober 2023 gegen Uruguay. Nationaltrainer Carlo Ancelotti will seinen endgültigen Kader am 18. Mai bekanntgeben. Das sind auch die Pläne von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.