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Pep Guardiola
© Getty

ManCity-Verteidiger

Transfer-Hammer: Bayern will Pep-Star

Von
12.05.26, 07:41
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Bahnt sich eine Transfer-Sensation im Sommer an?

Der FC Bayern München beschäftigt sich offenbar mit einem möglichen Transfer von Joško Gvardiol von Manchester City. Laut einem Bericht des Portals „TEAMtalk“ sollen die Münchner bereits Kontakt aufgenommen und das Interesse des kroatischen Nationalspielers an einem möglichen Wechsel ausgelotet haben.

Zuletzt gab es Spekulationen, die Bayern könnten sich im Sommer von Min-jae Kim und/oder Hiroki Ito trennen.

Kim
© Getty

Große Konkurrenz

Neben den Münchnern soll auch Real Madrid den Verteidiger beobachten. Nach einer enttäuschenden, titellosen Saison planen die Königlichen offenbar einen größeren Umbruch, der auch die Defensive betreffen könnte. Unklar ist derzeit unter anderem die Zukunft von Antonio Rüdiger.

Gvardiol
© Getty

Ob sich Gvardiol selbst einen Abschied aus Manchester vorstellen kann, ist offen. Der Abwehrspieler wechselte erst 2023 von RB Leipzig zu Manchester City und zählt dort mittlerweile zu den wichtigsten Spielern unter Trainer Pep Guardiola. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.

Gvardiol
© Getty

Dem Bericht zufolge möchte Manchester City den Vertrag des 24-Jährigen sogar vorzeitig verlängern. Der Klub sei überzeugt, dass sich Gvardiol weiterhin wohlfühlt, wisse aber gleichzeitig um das große Interesse anderer Topvereine.

Ein möglicher Transfer dürfte allerdings äußerst teuer werden. Bereits beim Wechsel von Leipzig nach Manchester zahlte City rund 90 Millionen Euro – deutlich weniger dürfte der englische Spitzenklub für den Verteidiger wohl kaum akzeptieren.

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