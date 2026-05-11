Bayern-Boss hat gewagte Champions-League-Prognose

Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona den nächsten Titel geholt. Sein langjähriger Weggefährte Karl-Heinz Rummenigge gratulierte sofort und traut dem Coach nun sogar den ganz großen Wurf zu.

Karl-Heinz Rummenigge hat den entscheidenden Sieg des FC Barcelona im Clásico gegen Real Madrid nur bis zur 75. Minute verfolgt. Zu diesem Zeitpunkt war dem 70-Jährigen bereits klar, dass sein Freund Hansi Flick am Sonntagabend die zweite Meisterschaft in Folge perfekt machen würde. Bereits am nächsten Morgen schickte das Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern eine Gratulations-SMS nach Spanien, um die herausragende Leistung des 61-jährigen Trainers zu würdigen.

Vertrauen als Schlüssel zum Erfolg

In einem Gespräch bewertete Rummenigge die Arbeit von Flick, der in zwei Jahren bereits fünf Titel mit Barça gewinnen konnte. Er betonte, dass Hansi Flick eine herausragende Qualität besitze, mit dem Team zu arbeiten und ein tiefes Vertrauensverhältnis zu seinen Spielern aufzubauen. Rummenigge zog dabei Vergleiche zur erfolgreichen Corona-Zeit beim FC Bayern im Jahr 2020. Damals herrschte beim Champions-League-Turnier in Lissabon ein Zusammenhalt, wie er ihn beim deutschen Rekordmeister zuvor noch nie erlebt hatte. Laut Rummenigge verkörpere Flick diesen Wert genau wie der aktuelle Bayern-Trainer Vincent Kompany.

Ein Versprechen für Hansi Flick

Nach der gescheiterten Weltmeisterschaft hatten viele Hansi Flick diesen schnellen Erfolg in Barcelona nicht zugetraut. Karl-Heinz Rummenigge berichtete jedoch von einem zufälligen Treffen mit Barça-Präsident Joan Laporta kurz nach Flicks Amtsantritt. Er gab Laporta den Rat, der beste Freund von Hansi zu werden und ihn voll zu unterstützen. Rummenigge ist überzeugt, dass Flick dieses Vertrauen benötigt, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Für die Zukunft legt sich die Bayern-Legende fest: „Hansi wird die Champions League gewinnen.“