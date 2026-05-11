Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Bayern-Boss hat gewagte Champions-League-Prognose
© Getty

Für Ex-Coach Flick

Bayern-Boss hat gewagte Champions-League-Prognose

11.05.26, 18:36
Teilen

Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona den nächsten Titel geholt. Sein langjähriger Weggefährte Karl-Heinz Rummenigge gratulierte sofort und traut dem Coach nun sogar den ganz großen Wurf zu. 

Karl-Heinz Rummenigge hat den entscheidenden Sieg des FC Barcelona im Clásico gegen Real Madrid nur bis zur 75. Minute verfolgt. Zu diesem Zeitpunkt war dem 70-Jährigen bereits klar, dass sein Freund Hansi Flick am Sonntagabend die zweite Meisterschaft in Folge perfekt machen würde. Bereits am nächsten Morgen schickte das Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern eine Gratulations-SMS nach Spanien, um die herausragende Leistung des 61-jährigen Trainers zu würdigen.

Vertrauen als Schlüssel zum Erfolg

In einem Gespräch bewertete Rummenigge die Arbeit von Flick, der in zwei Jahren bereits fünf Titel mit Barça gewinnen konnte. Er betonte, dass Hansi Flick eine herausragende Qualität besitze, mit dem Team zu arbeiten und ein tiefes Vertrauensverhältnis zu seinen Spielern aufzubauen. Rummenigge zog dabei Vergleiche zur erfolgreichen Corona-Zeit beim FC Bayern im Jahr 2020. Damals herrschte beim Champions-League-Turnier in Lissabon ein Zusammenhalt, wie er ihn beim deutschen Rekordmeister zuvor noch nie erlebt hatte. Laut Rummenigge verkörpere Flick diesen Wert genau wie der aktuelle Bayern-Trainer Vincent Kompany.

Ein Versprechen für Hansi Flick

Nach der gescheiterten Weltmeisterschaft hatten viele Hansi Flick diesen schnellen Erfolg in Barcelona nicht zugetraut. Karl-Heinz Rummenigge berichtete jedoch von einem zufälligen Treffen mit Barça-Präsident Joan Laporta kurz nach Flicks Amtsantritt. Er gab Laporta den Rat, der beste Freund von Hansi zu werden und ihn voll zu unterstützen. Rummenigge ist überzeugt, dass Flick dieses Vertrauen benötigt, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Für die Zukunft legt sich die Bayern-Legende fest: „Hansi wird die Champions League gewinnen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen