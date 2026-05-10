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 Carmen Jeitler-Cincelli, Alex Kiessling und Michou Friesz 
© Tischler

Kunst in NÖ

Alex Kiessling: Spektakuläre Eröffnung seines Ateliers im Alten Schloss Laxenburg

10.05.26, 13:38
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In den prunkvollen Räumen des Alten Schlosses Laxenburg verschmelzen ab sofort herrschaftliche Geschichte und zeitgenössische Visionen. Maler Alex Kiessling hat sein neues Atelier in der historischen Kaiserwohnung eröffnet und gab dabei Einblicke in seine kommenden Projekte.

Der Künstler lud am Sonntag zur feierlichen Eröffnung seiner renovierten Räumlichkeiten, um gemeinsam mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur den neuen Standort zu zelebrieren. Auf rund 300 Quadratmetern bietet die ehemalige Kaiserwohnung nun den passenden Rahmen für die zumeist großformatigen Werke des Malers, der an der Universität für angewandte Kunst in Wien studierte.

Kunst im kaiserlichen Ambiente

Ernst Minar, Elisabeth Himmer-Hirnigel, Katharina Baumgartner und Alex Kiessling

Ernst Minar, Elisabeth Himmer-Hirnigel, Katharina Baumgartner und Alex Kiessling

© Tischler

Die Gäste erlebten eine Symbiose aus herrschaftlicher Historie und moderner Kunst. Kiessling, dessen Werke bereits in Metropolen wie New York, Miami und Shanghai zu sehen waren, präsentierte sein Schaffen in einem besonderen Umfeld. „Ich bin sehr glücklich, heute an diesem wunderbaren Ort angekommen zu sein. Meine gesamten Werke konnte ich endlich hierher verbringen und es ist eine Wiedervereinigung aller Werke, die bisher getrennt waren. Das ist ein schönes und beruhigendes Gefühl für mich“, freute sich Alex Kiessling über den Einzug.

Geheimprojekt und neue Serien

Marika Lichter und Christian Mucha

Marika Lichter und Christian Mucha

© Tischler

Neben den bekannten Werken gab es auch erste Ausblicke auf die künstlerische Zukunft vor Ort. Aktuell arbeitet Kiessling an einer noch geheimen Auftragsarbeit. Zudem ist eine neue Bilderserie zum Thema Schach geplant, die auch skulpturale Elemente enthalten und für Überraschungen sorgen soll. Kulinarisch wurde der Nachmittag von Winzerin Katharina Baumgartner, Hannah Neunteufel sowie frischer Pizza und Fingerfood begleitet.

Prominente Gäste in Laxenburg

 Carmen Jeitler-Cincelli, Alex Kiessling und Michou Friesz 

 Carmen Jeitler-Cincelli, Alex Kiessling und Michou Friesz 

© Tischler

Unter den zahlreichen Gratulanten fanden sich viele bekannte Gesichter ein. Mit dabei waren unter anderem Badens Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli, John Harris-Chef Ernst Minar, Verleger Christian Mucha und EU-Parlamentarier Lukas Mandl. Auch Schauspielerin Michou Friesz, Musical-Diva Marika Lichter  und Opernsängerin Megan Kahts genossen die angeregten Gespräche in den geschichtsträchtigen Räumen, die bis in die späten Abendstunden andauerten.

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