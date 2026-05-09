9.5.2026 - 15.5.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (9.5.2026 - 15.5.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Nutzen Sie diese Woche noch Ihre Chance, Beziehungen auf Hochglanz aufzupolieren, statt übermütig herumzuflirten! Sonst könnte bald eine Flaute folgen.
- Gesundheit: Unter derzeit so freundlichen Venus sollten Sie sich auch viel Zeit für Ihre Schönheitspflege nehmen.
- Beruf: Bleiben Sie in Ihren Ansprüchen realistisch. Wer wirtschaftlich denkt, hat die Nase vorn.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Nehmen Sie am Wochenende alles ein bisschen lockerer! Ab Montag steigen Ihre Aktien wieder. Singles sollten Verabredungen am besten ab Freitag ansetzen.
- Gesundheit: Schalten Sie am Wochenende lieber ab und nehmen Sie auch Hilfe an! Gut in Form sind Sie ab Mittwoch.
- Beruf: Mit Ihrem Verhandlungsgeschick können Sie jetzt viel erreichen. Präsentationen am Freitag!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Absolutes Liebeshoch am Wochenende. Für Singles der ideale Zeitpunkt, um mit Ihrem Herzblatt ganz eng zusammenzurücken und mal endgültig Ja zu sagen.
- Gesundheit: Gehen Sie es am Montag und Dienstag langsamer und vorsichtiger an und geben Sie erst ab Mittwoch Gas!
- Beruf: Ihr Herrscher Merkur steht im Stier und empfiehlt, geduldiger zu verhandeln und zu planen.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Das Blatt wendet sich bald. Erste Lichtblicke gibt es schon bis Dienstag. Umso geduldiger und vernünftiger sollten Sie am Mittwoch und Donnerstag sein.
- Gesundheit: Ansprechende Form bis Dienstag. Schalten Sie aber ab Mittwoch unbedingt ein bis zwei Gänge zurück!
- Beruf: Vorstellungstermine und Verhandlungen bis Dienstag oder am Freitag. Sichern Sie sich gut ab!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Viel toleranter und großzügiger am Wochenende und dann sehr einfühlsam bis Dienstag. Am Mittwoch und Donnerstag sind Sie bestimmt wieder sehr begehrt.
- Gesundheit: Nichts als Ruhe und Entspannung am Wochenende! Bestens in Form sind Sie am Mittwoch und Donnerstag.
- Beruf: Seien Sie bereit, etwas zurückzustecken und sich vor allem am Freitag gütlich zu einigen.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Unruhige Tage bis Mitte der Woche. Setzen Sie auf vernünftige Aussprachen, das ist Ihre beste Option, die schon am Freitag erste Früchte tragen könnte.
- Gesundheit: Am Montag und Dienstag kann es sehr anstrengend werden. Da heißt es, Ruhe und Gelassenheit bewahren.
- Beruf: Seien Sie gesprächs- und kompromissbereit, dann finden sich am Freitag vernünftige Lösungen.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Geben Sie in Streitfragen nach und genießen Sie Ihr Liebesglück am Wochenende. Stellen Sie aber ab Mittwoch nicht wieder alles leichtfertig infrage!
- Gesundheit: Am Wochenende regt sich wieder viel Lebensfreude. Gönnen Sie sich aber am Feiertag nichts als Ruhe!
- Beruf: Wirtschaftliche Vernunft sollte jetzt das letzte Wort haben. Gedulden Sie sich bis Freitag!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Freuen Sie sich auf beglückende Momente am Montag und Dienstag, ohne zu viel zu verlangen. Sie steuern ohnehin auf vielversprechende Perspektiven zu.
- Gesundheit: Abschalten und nur relaxen am Wochenende! Umso mehr Energie werden Sie ab Montag entfalten können.
- Beruf: Rücken Sie von fixen Ideen ab und hören Sie auf andere! Vor allem in finanziellen Fragen.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Genießen Sie die gute Stimmung am Wochenende und ab Mittwoch. Am Montag und Dienstag sollten Sie sich aber sehr verständnisvoll und einfühlsam zeigen.
- Gesundheit: Teilen Sie sich Ihre Kräfte bis Dienstag besser ein! Ab Mittwoch sind Sie wieder ein Energiebündel.
- Beruf: Wichtige Initiativen für Mittwoch planen! Setzen Sie aber auf Sicherheit und Kontinuität!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Vorsichtiger am Mittwoch und Donnerstag, da könnten sich Probleme und Krisen wieder zuspitzen. Bereinigung kann mit Aussprachen am Freitag gelingen.
- Gesundheit: Schalten Sie lieber schon am Mittwoch zurück und gönnen Sie sich ab dem Feiertag eine echte Auszeit!
- Beruf: Bewahren Sie in Streitfragen kühlen Kopf und bleiben Sie auf ökonomisch vernünftigem Kurs!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Am Wochenende dürfen Sie sich wieder richtig geliebt fühlen. Verzichten Sie aber auf Diskussionen, sonst spitzen sich Differenzen nach dem Feiertag zu!
- Gesundheit: Sehr gutes Energielevel bis zum Feiertag. Nehmen Sie aber auch genügend Zeit, das Leben zu genießen!
- Beruf: Je realistischer Sie kalkulieren, desto besser läuft es. Gehen Sie jetzt kein Risiko ein!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Am Montag und Dienstag zeigt sich bestimmt schon, dass sich das Blatt zu wenden beginnt. Bleiben Sie einfach nur gelassen, freundlich und vernünftig!
- Gesundheit: Mental sind Sie gut in Form. Stärken Sie sich aber körperlich und tun Sie mehr für Ihre Schönheit!
- Beruf: Für Vorstellungstermine, neue Kontakte und Prüfungen sind Montag und Dienstag ideale Tage.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90