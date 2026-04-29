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Besondere Situation

Was bedeutet der geheime Flugzeug-Code "Mermaid"?

29.04.26, 22:07
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Manch ein Fluggast hat schon den Begriff "Mermaid" während eines Fluges gehört. Doch was meinen der Pilot und die Flugbegleiter damit?

Normalerweise sagt der Pilot über das Lautsprechersystem klare Ansagen wie "Cabin crew, prepare for departure". Doch in Ausnahmefällen benutzt die Crew Codewörter, die der durchschnittliche Passagier nicht kennt.

Eines davon ist "Mermaid", auf Deutsch Meerjungfrau. Doch damit sind nicht die Fabelwesen gemeint. "Mermaids" sind jene Fluggäste, die rücksichtslos zu viel Platz einnehmen.

Airlines verwenden unterschiedliche Codewörter

Der Pilot Kolin Jones erklärt gegenüber dem Reisemagazin "Travel + Leisure": "Wenn Sie das hören, ist das kein Grund zur Sorge. Aber überprüfen Sie vielleicht, wie viel Platz Sie einnehmen und ob Sie den Sitzplatz eines anderen beeinträchtigen."

Airlines verwenden zum Teil unterschiedliche Codewörter. Die Begriffe "Angle" und "Code 300" deuten auf einen medizinischen Notfall hin. Wenn "Flight attendants all-call" durchgesagt wird, wird die gesamte Crew zu einem gemeinsamen Konferenzanruf aufgerufen. Dabei werden mehrere Telefone im Flugzeug synchronisiert.

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