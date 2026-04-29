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Putin und Trump
© getty

Positive Reaktion

Putin schlägt Trump Feuerpause in der Ukraine vor

29.04.26, 19:57
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Der russische Präsident Wladimir Putin hat einem Berater zufolge seinem US-Amtskollegen Donald Trump eine Feuerpause in der Ukraine während der Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" am 9. Mai vorgeschlagen. 

Trump habe positiv reagiert, erklärte Kreml-Berater Juri Uschakow am Mittwoch. Der US-Präsident glaube, dass eine Vereinbarung zur Beilegung des Krieges kurz bevorstehe.

Putin habe der Ukraine in dem mehr als eineinhalbstündigen Gespräch zudem vorgeworfen, auf "terroristische Methoden" zurückzugreifen. Die beiden Staatschefs hätten auch über mögliche Wirtschafts- und Energieprojekte gesprochen. Am "Tag des Sieges" wird der Sieg über Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg begangen.

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