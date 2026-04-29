Putin schlägt Trump Feuerpause in der Ukraine vor

Der russische Präsident Wladimir Putin hat einem Berater zufolge seinem US-Amtskollegen Donald Trump eine Feuerpause in der Ukraine während der Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" am 9. Mai vorgeschlagen.
Trump habe positiv reagiert, erklärte Kreml-Berater Juri Uschakow am Mittwoch. Der US-Präsident glaube, dass eine Vereinbarung zur Beilegung des Krieges kurz bevorstehe.
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Putin habe der Ukraine in dem mehr als eineinhalbstündigen Gespräch zudem vorgeworfen, auf "terroristische Methoden" zurückzugreifen. Die beiden Staatschefs hätten auch über mögliche Wirtschafts- und Energieprojekte gesprochen. Am "Tag des Sieges" wird der Sieg über Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg begangen.