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Drei Tage

Auf diese Termine müssen Kroatien-Urlauber achten

A panoramic view of the walled city, Dubrovnik Croatia
© Getty Images/iStockphoto
Kroatien gehört zu den beliebtesten Urlaubsländern. Seit drei Jahren müssen Touristen drei wichtige Termine im Blick haben, denn an diesen Tagen sind fast alle Geschäfte zu.
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Viele Österreicher freuen sich auf ihren Urlaub an der Adria. Dabei genießt man die Sonne und kühlt sich im türkisblauen Meer ab. Danach gibt es einen Abstecher in den nächsten Supermarkt. Aber: Dieser ist geschlossen. Seit Mai 2023 dürfen in Kroatien Geschäfte, Bäckereien und Märkte an gesetzlichen Feiertagen nicht öffnen, wie "Merkur" unter Berufung auf den "ADAC" berichtet. Ausnahmen gelten nur für Tankstellen sowie Läden in Flughäfen und Busbahnhöfen.

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Obwohl das geänderte Ladenschlussgesetz seit drei Jahren gilt, werden immer wieder Urlauber davon überrascht. Der Sonntag ist anders geregelt. Jedes Geschäft darf an 16 Sonntagen im Jahr offen haben. Die Termine können sie selber festlegen. Somit verwenden viele Geschäfte in Touristenregionen diese Tage gezielt in der Hochsaison.  In der Nebensaison oder außerhalb der touristischen Gebiete könnten am Sonntag die Geschäfte zu sein.

Drei Feiertage in der Hochsaison

In der Hochsaison gibt es in Kroatien drei gesetzliche Feiertage. Laut dem offiziellen kroatischen Tourismusportal croatia.hr gelten im Sommer 2026 folgende Feiertage:

  • 22. Juni (Montag): Tag des antifaschistischen Kampfes
  • 5. August (Mittwoch): Tag des Sieges und der heimatlichen Dankbarkeit
  • 15. August (Samstag): Mariä Himmelfahrt

An diesen Tagen müssen auch Reisende den Fahrplan im Blick haben. An Feiertagen können die Fahrpläne bei Bussen, Zügen und Fähren abweichen, so der "ADAC".

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