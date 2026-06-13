Ganze Familie stirbt bei Auto-Unfall

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 12 (Kreis Altötting) hat sich eine unfassbare Tragödie ereignet. Eine komplette Familie verlor bei einem Frontalcrash mit einem Lkw ihr Leben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Deutschland. Am Samstag gegen 5.20 Uhr kam es zwischen Stammham und Marktl am Inn (Bayern) zu einem tödlichen Zusammenstoß. Kurz vor dem Übergang von der B12 auf die A94 krachte der VW einer Familie aus München frontal in einen Sattelzug. Dabei starben laut Bestätigung eines Polizeisprechers gegenüber "Bild" alle drei Insassen des Autos: Eine 44-jährige Mutter, ein 46-jähriger Vater und ihr erst zwei Jahre altes Kleinkind befanden sich gerade auf dem Weg nach München.

Laut "BR24" sei der Vater aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Die Familie sei dem Bericht zufolge im Fahrzeug eingeklemmt worden und starb noch an der Unfallstelle.

Genaue Ursache des Crashs unklar

Wie genau es zu der verheerenden Tragödie in Bayern kommen konnte, ist derzeit noch offen. Ein Gutachter sei zur Ermittlung der genauen Ursache bestellt worden, zitiert "Bild" den Polizeisprecher.

Die B12 war um die Unfallstelle stundenlang gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Lkw-Fahrer erleidet einen Schock

Der Fahrer des involvierten Sattelzugs erlitt durch den Unfall einen Schock, blieb aber unverletzt.