Gemeinsam am Mikro – DJ Ötzi zeigt mit Tochter seine emotionale Seite

DJ Ötzi überrascht seine Fans mit einer ganz persönlichen Neuigkeit: Auf seinem neuen Album steht er gemeinsam mit seiner Tochter Lisa-Marie am Mikro. Zwei Songs zeigen eine besonders emotionale Seite des Schlagerstars.

Der 55-Jährige bringt mit „ÖHA“ ein neues Album heraus – und setzt dabei auf Familienpower. Seine 23-jährige Tochter ist gleich bei zwei Liedern mit dabei, die Vater und Tochter zusammen eingesungen haben.

Emotionale Songs mit tiefer Bedeutung

Besonders bewegend: Das Duo wagt sich an den Elvis-Klassiker „In the Ghetto“ und singt außerdem den sehr persönlichen Song „Ein Licht“. Bei der Auswahl durfte Lisa-Marie selbst mitentscheiden, beide Lieder hätten sie sofort gepackt.

Laut "Bild" habe vor allem „Ein Licht“ für die beiden eine ganz besondere Bedeutung. Für DJ Ötzi ist es ein Versprechen an seine Tochter, immer für sie da zu sein. Auch Lisa-Marie beschreibt den Song als Botschaft über jemanden, der einen nie im Stich lässt. "Das ist mein Versprechen als Papa an Lisa-Marie: Ich bin für dich da!", so der Schlagerstar.

Stolz wie nie

Der Musiker zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit und schwärmt offen von seiner Tochter. Er sei „wahnsinnig stolz“ und freue sich, gemeinsam mit ihr Musik zu machen. Gleichzeitig betont er, dass sie ihren eigenen Weg gehen soll. Und auch umgekehrt lernt der erfahrene Entertainer noch dazu: Gerade im Bereich Social Media habe ihm seine Tochter einiges voraus. "Ich kann auch noch viel von Lisa-Marie lernen, zum Beispiel im Bereich Social Media."

Eigener Weg statt Schlager-Karriere

Trotz der gemeinsamen Auftritte ist für Lisa-Marie noch offen, ob sie eine Karriere als Sängerin anstrebt. Zwar habe ihr das gemeinsame Singen großen Spaß gemacht, langfristig sehe sie sich aber eher in anderen Bereichen. Schon jetzt ist sie als Moderatorin und Influencerin aktiv und bringt frischen Input in das Leben ihres berühmten Vaters.

Mit den neuen Duetten zeigt DJ Ötzi vor allem eines: Hinter dem Partystar steckt auch ein Familienmensch und diese Songs sind so persönlich wie selten zuvor.