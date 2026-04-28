Günstig schlägt teuer: Dieser 5€ Contour-Stick überzeugt im Test!

Wenn Sie regelmäßig zu Contouring-Produkten greifen, kennen Sie vermutlich den Hype rund um den Anastasia Beverly Hills Smooth Blur Contour Stick (8g). Das Produkt gilt als fester Bestandteil vieler Beauty-Routinen und bewegt sich preislich mit rund 16,52 Euro klar im gehobenen Segment.

Doch genau hier wird es spannend – denn unsere Redaktion hat den direkten Vergleich gemacht und ein überraschendes Ergebnis gefunden.

Redaktionstest: Zwei Produkte, ein Ziel

Unser Ansatz war simpel: Wir wollten herausfinden, ob ein deutlich günstiger Contour-Stick wirklich mithalten kann. Dafür haben wir den Anastasia-Stick mit dem Artdeco Contour Stick (4,5g) verglichen, der laut idealo.at bereits ab etwa 4,50 Euro erhältlich ist.

Getestet wurde im Alltag – also nicht unter Studiobedingungen, sondern genau so, wie Sie das Produkt auch verwenden würden: morgens schnell vor dem Spiegel, unterwegs oder für ein natürliches Make-up.

© idealo.at / KI

Textur und Anwendung: Überraschend nah beieinander

Beim ersten Auftragen zeigt sich der Anastasia-Stick von seiner besten Seite. Die Textur ist weich, fast schon luxuriös, und lässt sich sehr gleichmäßig auftragen. Genau das erwartet man auch von einem Premium-Produkt.

Doch dann kommt die Überraschung: Der Artdeco-Stick steht dem kaum nach. Auch hier ist die Konsistenz angenehm cremig, das Produkt lässt sich problemlos verblenden und wirkt auf der Haut erstaunlich natürlich. Gerade für den Alltag, wo es schnell gehen muss, spielt das günstige Produkt seine Stärke aus.

Ein Punkt, der im Test mehrfach aufgefallen ist: Der Artdeco-Stick wirkt teilweise sogar etwas leichter und weniger „schwer“ auf der Haut, was ihn besonders für dezente Looks interessant macht.

Anastasia Beverly Hills Smooth Blur Contour Stick (8g) © idealo.at

Ergebnis im Alltag: Kaum Unterschiede sichtbar

Im direkten Vergleich – also nach dem vollständigen Make-up – wird es richtig interessant. Der Unterschied zwischen beiden Produkten ist optisch minimal. Konturen wirken bei beiden sauber, weich und natürlich.

Mehrere Tester konnten im Alltag keinen klaren Vorteil für das teurere Produkt erkennen. In manchen Fällen wurde der Artdeco-Stick sogar bevorzugt, weil das Finish einen Tick natürlicher wirkte.

Preis-Leistung: Der entscheidende Faktor

Hier wird der Unterschied deutlich. Während Sie für den Anastasia-Stick über 16 Euro zahlen, kostet der Artdeco-Stick nur rund 4,50 Euro. Das ist nicht nur ein kleiner Preisunterschied, sondern ein massiver.

Ein Blick auf den Preisvergleich bei idealo.at zeigt genau diese Spannweite – und macht deutlich, warum sich Vergleichen lohnt. Gerade bei Beauty-Produkten zahlen Sie oft für Markenimage, nicht unbedingt für ein besseres Ergebnis.

Artdeco Contour Stick (4,5g) © idealo.at

Für wen lohnt sich welches Produkt?

Wenn Sie Wert auf Markenprodukte legen und gerne im High-End-Bereich unterwegs sind, werden Sie mit Anastasia Beverly Hills weiterhin zufrieden sein. Das Produkt liefert genau das, was es verspricht.

Wenn Sie jedoch ein starkes Ergebnis zum kleinen Preis suchen, ist der Artdeco-Stick die deutlich smartere Wahl. Besonders für den täglichen Gebrauch oder als Einstieg ins Contouring bietet er alles, was man braucht – ohne das Budget zu belasten.

Fazit: Günstig kann besser sein

Der Test zeigt klar: Der Artdeco Contour Stick ist nicht nur ein Dupe, sondern in vielen Alltagssituationen sogar die bessere Wahl. Er überzeugt durch einfache Anwendung, natürliches Finish und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Anastasia-Stick bleibt ein solides Premiumprodukt – doch notwendig ist er nicht. Wer clever einkauft und Preise vergleicht, kann deutlich sparen, ohne auf Qualität zu verzichten.

Und genau deshalb lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf idealo.at. Denn manchmal liegt die bessere Wahl nicht im teuersten Produkt – sondern im überraschend günstigen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.