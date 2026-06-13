Helene Fischer im Interview: "Ich habe mich einer neuen Herausforderung gestellt"

Zum 20-jährigen Bühnenjubiläum beschenkt sich Schlagerqueen Helene Fischer mit einer bombastischen 360 Grad-Stadion-Tour, die diese Woche in Deutschland startete. Plus: Ihr neuer Hit "Heute Nacht" ist nicht nur WM-Song, sondern auch auf Platz 1!

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Atemlos – um das Wortspiel mit ihrem Durchbruchs-Hit von einst noch einmal zu bemühen – ist Helene Fischer auch diesmal wieder nicht, wenn sie die Stadien rockt. Beinahe sprachlos machte die 41-jährige Schlager-Sängerin jedoch der Coup, der ihr kurz vor Start ihrer bahnbrechenden Jubiläums-Tour (letzten Mittwoch in Dresden) gelang: Mit der neuen Single "Heute Nacht" stürmte sie in Deutschland erstmals auf Platz 1.

Über 18 Millionen verkaufte CDs, knapp 19 Millionen Konzertbesucher und acht Nummer-eins-Alben. Helene Fischer ist unumstritten die erfolgreichste Künstlerin des deutschsprachigen Raums. Nur Platz 1 bei den Singles blieb ihr mit Ausnahme des Jubiläums-Duetts "Atemlos" an der Seite von Shirin David (2023) bislang verwehrt. Jetzt ist es endlich soweit. Mit dem Comeback-Hit "Heute Nacht", der in Deutschland auch als WM-Hymne fungiert, stürmte Helene Fischer in den offiziellen Deutschen Single Charts von 0 auf Platz 1. Dass "Heute Nacht" direkt an der Spitze einstieg und ihr somit den größten Hit der mittlerweile 20-jährigen Karriere beschert, macht Helene "stolz und glücklich". "Ich freue mich riesig über diesen Erfolg und bin unglaublich dankbar für die Unterstützung meiner Fans. 'Heute Nacht' ist für mich etwas ganz Besonderes, weil dieser Song den Beginn eines neuen musikalischen Kapitels markiert."

Dieses neue Kapitel wird mit der bahnbrechenden 360-Grad-Tournee, die am 11. Juli auch im Wiener Happel Stadion stoppt, gefeiert. Letzte Woche fand der Tourstart statt. MADONNA traf die Mutter zweier Töchter (4 und 1 Jahr) kurz zuvor zum Talk über das Konzertspektakel, Wien als Mini-Urlaubs-Destination und ihr österreichisches "Pendant" Melissa Naschenweng.

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Helene Fischer über ihre bombastische Jubiläums-Tour im Vergleich zu ihren vergangenen Konzerten:

Helene Fischer: Die 360-Grad-Tournee ist etwas komplett anderes! Ich habe mich wieder einmal einer neuen Herausforderung gestellt. Die Akrobatik wird nicht mehr der Fokus sein, sondern ich konzentriere mich jetzt stärker auf die Musik. Das soll in diesem Jahr das Sommer-Event schlechthin werden. Ein Sommermärchen – und ich habe dafür natürlich auch ein paar neue Songs im Gepäck.

... über die 360 Grad-Show:

Fischer: So etwas habe ich noch nie gemacht. Das war einfach der nächste logische Schritt, auch weil man dabei natürlich das komplette Stadion nutzen kann.

... über ihre lange Pause:

Fischer: Ich habe mir in meiner Karriere generell immer bewusst längere Pausen zwischen den einzelnen Tourneen genommen. Jetzt liegen drei Jahre dazwischen. Ich muss sagen, dieser Ausgleich und die Balance zwischen Privat- und Tourneeleben waren sehr wichtig für mich – auch, sich zurückzunehmen und Kraft zu tanken.

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… über den Unterschied zwischen der "privaten Helene" und der "Bühnen-Helene":

Fischer: Auf der Bühne sprühe ich vor Energie, ich will all meine Liebe teilen und gehe immer mit der besten Stimmung auf die Bühne. Zu Hause darf es auch mal still sein, und ich genieße diese ruhigen Momente. Das kleine Entertainment daheim ist komplett anders, aber nicht weniger anstrengend. (lacht)

... über ihre Liebe zu Österreich, wo sie am 11. Juli in Wien auftritt: Fischer: Kulinarisch kann euch kaum jemand das Wasser reichen, und das Konzert in Wien wird wieder etwas ganz Besonderes für mich. Österreich ist immer ein kleiner Mini-Urlaub für mich.

... über die Zukunft der Helene Fischer Show, die ihre Fans zu Weihnachten lieben:

Fischer: Ich hoffe sehr, dass wir die Show in diesem Jahr wieder produzieren können. Sie ist auch für mich ein echtes Highlight. Ich weiß, dass es in vielen Familien eine Art Tradition ist – ein Ritual. Und das möchte ich den Familien und uns selbst nicht nehmen, denn es ist auch bei uns eine Familientradition.

... über die österreichische Schlager-Queen Melissa Naschenweng: Fischer: Melissa finde ich stark. Sie geht mittlerweile sehr konsequent ihren eigenen Weg und ich finde es toll, wenn eine Frau so kraftvoll ihren Weg nach oben geht.