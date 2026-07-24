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Überraschend leicht

So hält sich Amal Clooney fit: Das einfache Workout hinter ihrer Traumfigur

Frau mit lila Oberteil und langen Ohrringen lächelt in die Kamera.
© GC Images
Ob auf dem roten Teppich oder im Gerichtssaal:Amal Clooney beeindruckt mit Eleganz, Ausstrahlung und einer beneidenswert schlanken Figur. Das Geheimnis dahinter? Kein extremes Fitnessprogramm, sondern ein aktiver Lebensstil mit Sportarten, die ihr richtig Spaß machen.
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Als erfolgreiche Menschenrechtsanwältin, Mutter von Zwillingen und Ehefrau von Hollywood-Star George Clooney hat Amal Clooney einen vollen Terminkalender. Trotzdem schafft sie es, regelmäßig Sport in ihren Alltag einzubauen und setzt dabei auf eine Kombination aus Pilates, Krafttraining und zwei beliebten Racketsportarten.

Tennis ist ihr absolutes Lieblingsworkout

Am liebsten steht Amal auf dem Tennisplatz. Laut ihrem Ehemann George Clooney ist sie eine ausgesprochen talentierte Spielerin und kaum zu schlagen. In einem Interview mit dem Magazin People verriet der Schauspieler, dass Amal ihn regelmäßig beim Tennis besiegt. Auch beim Trendsport Pickleball habe sie meist die Nase vorn. "Wenn wir sechs Spiele spielen, gewinne ich vielleicht zwei", erzählte George mit einem Augenzwinkern.

Warum Tennis ein echtes Ganzkörpertraining ist

Ein elegantes Paar posiert auf dem roten Teppich bei einer Preisverleihung.
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (L-R) George Clooney und Amal Clooney bei den Golden Globes © WireImage

Kein Wunder, dass Amal auf Tennis setzt: Die Sportart trainiert nahezu den gesamten Körper gleichzeitig. Schnelle Richtungswechsel, kraftvolle Schläge und kurze Sprints fordern Muskeln und Herz-Kreislauf-System gleichermaßen. Fitness-Expert:innen betonen, dass regelmäßiges Tennisspielen unter anderem: die Ausdauer verbessert, Beine und Gesäß kräftigt, die Rumpfmuskulatur stärkt, Schultern und Arme trainiert, Koordination und Reaktionsfähigkeit fördert. Gerade die Mischung aus Kraft- und Ausdauertraining macht Tennis zu einem besonders effektiven Workout.

Pilates und Krafttraining als perfekte Ergänzung

Neben dem Tennis setzt Amal laut Berichten auch auf Pilates und moderates Krafttraining. Pilates stärkt insbesondere die Körpermitte, verbessert die Haltung und sorgt für eine kräftige Tiefenmuskulatur, ideal als Ausgleich zu ihrem aktiven Alltag. Ergänzt wird ihr Fitnessprogramm durch regelmäßige Spaziergänge, die Bewegung ganz unkompliziert in den Tagesablauf integrieren.

Auch Basketball liegt ihr

Dass Amal sportlich ist, zeigt sich nicht nur auf dem Tennisplatz. George Clooney erzählte außerdem, dass sie bei einem Basketball-Wurfwettbewerb sogar den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama hinter sich ließ. Demnach traf Amal beeindruckende 17 Freiwürfe in Folge, ein weiteres Zeichen für ihre Koordination und ihr sportliches Talent.

Gesunde Ernährung statt strenger Diät

Zu ihrem aktiven Lebensstil gehört auch eine ausgewogene Ernährung. Für die Familie Clooney kocht seit vielen Jahren Privatköchin Viviana Frizzi, die vor allem auf frische, hochwertige Zutaten setzt. Statt radikaler Diäten scheint Amal auf Balance zu vertrauen: viel Bewegung, abwechslungsreicher Sport und frisch zubereitete Mahlzeiten bilden die Grundlage ihres gesunden Lebensstils.

Amal Clooney zeigt, dass man keine stundenlangen Workouts absolvieren muss, um fit zu bleiben. Ihr Erfolgsrezept besteht aus einer Mischung aus Tennis, Pickleball, Pilates, Krafttraining und viel Bewegung im Alltag. Ein Trainingsprogramm, das nicht nur effektiv ist, sondern vor allem langfristig Spaß macht.

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