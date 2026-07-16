Mehr als nur Spielerfrauen: Das sind die Partnerinnen der Argentinien-Stars

Sie stehen ihren berühmten Männern bei wichtigen Spielen von der Tribüne aus zur Seite, doch viele der Partnerinnen der argentinischen Nationalspieler sind selbst erfolgreiche Unternehmerinnen, Models oder Sängerinnen.

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Wenn die argentinische Nationalmannschaft aufläuft, richten sich die Kameras nicht nur auf Lionel Messi und Co. Auch ihre Partnerinnen sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Vom internationalen Popstar bis zur erfolgreichen Unternehmerin, hinter den Fußball-Stars stehen beeindruckende Frauen mit eigenen Karrieren.

Antonela Roccuzzo: Die First Lady Argentiniens

An der Spitze der argentinischen Spielerfrauen steht ohne Zweifel Antonela Roccuzzo, die Ehefrau von Superstar Lionel Messi. Die beiden kennen sich bereits seit ihrer Kindheit in Rosario und lernten sich im Alter von nur fünf Jahren kennen. Nach vielen gemeinsamen Jahren heirateten sie 2017 bei einer glamourösen Feier, die als Argentiniens "Hochzeit des Jahrhunderts" bezeichnet wurde. Heute sind sie Eltern der drei Söhne Thiago, Mateo und Ciro. Antonela arbeitete zunächst im Bereich Zahnmedizin und soziale Kommunikation, bevor sie sich als Model und Unternehmerin einen Namen machte. Auf Instagram folgen ihr inzwischen Millionen Fans.

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Tini Stoessel: Der Popstar an Rodrigo De Pauls Seite

Mit Tini Stoessel hat Argentinien wohl die berühmteste Musikerin unter den Spielerfrauen. Die Sängerin wurde durch die Disney-Serie Violetta international bekannt und zählt heute zu den erfolgreichsten Popstars Lateinamerikas. Mit über 21 Millionen Instagram-Followern begeistert sie Fans weltweit. Seit Ende 2021 ist sie mit Mittelfeldspieler Rodrigo De Paul liiert und sorgt gemeinsam mit ihm regelmäßig für Glamour auf roten Teppichen und in den sozialen Medien.

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Agustina Gandolfo: Fitness, Familie und Restaurantbesitzerin

Agustina Gandolfo und Torjäger Lautaro Martínez gehören zu den beliebtesten Paaren der Fußballwelt. Seit 2018 sind sie zusammen, 2023 heirateten sie am Comer See. Gemeinsam haben sie zwei Kinder. Die Fitness-Influencerin begeistert über 1,6 Millionen Menschen mit Workout-Tipps und gesunden Rezepten. Neben ihrer Social-Media-Karriere betreibt sie in Mailand zudem das Restaurant Coraje.

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Emilia Ferrero: Julián Álvarez' Jugendliebe

Die Beziehung von Julián Álvarez und Emilia Ferrero begann dort, wo viele große Liebesgeschichten starten: in der gemeinsamen Heimatstadt Córdoba. Die ehemalige Hockeyspielerin und Sportlehrerin kennt den Stürmer bereits seit ihrer Jugend. Seit 2020 sind sie ein Paar und wurden Anfang des Jahres Eltern eines Sohnes. Trotz ihrer wachsenden Bekanntheit gilt Emilia als eher zurückhaltend und begleitet Álvarez seit seinen Stationen in England und Spanien.

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Caro Calvagni: Unternehmerin mit Millionenpublikum

Fitnessmodel, Unternehmerin und Influencerin: Carolina "Caro" Calvagni hat sich längst ein eigenes Business aufgebaut. Die Ehefrau von Verteidiger Nicolás Tagliafico begeistert über 1,6 Millionen Follower mit Trainingsvideos und gesunden Lifestyle-Tipps. Darüber hinaus gründete sie ihre eigene Sportmodenmarke. Das Paar ist seit über zehn Jahren zusammen und heiratete zunächst standesamtlich während der Pandemie, bevor nach dem WM-Triumph 2022 groß gefeiert wurde.

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Muri López Benítez: Seit Teenager-Tagen an Lisandro Martínez' Seite

Muriel "Muri" López Benítez und Innenverteidiger Lisandro Martínez verbindet eine ganz besondere Geschichte. Bereits mit 14 Jahren wurden die beiden ein Paar. Die ausgebildete Tänzerin begleitete Martínez zunächst in die Niederlande und später nach England. Anfang 2025 wurden sie Eltern einer Tochter.

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Ailén Cova: Alexis Mac Allisters Jugendfreundin

Auch Ailén Cova kennt ihren Partner Alexis Mac Allister bereits seit Kindertagen. Die beiden wuchsen gemeinsam in La Pampa auf und fanden Jahre später zueinander. Heute haben sie eine gemeinsame Tochter und zeigen auf Social Media immer wieder Einblicke in ihr Familienleben.

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Valentina Cervantes: Influencerin und Designerin

Mit über drei Millionen Instagram-Followern zählt Valentina Cervantes zu den erfolgreichsten Influencerinnen unter den Spielerfrauen. Die langjährige Partnerin von Chelsea-Star Enzo Fernández gab einst ihren Traum vom Lehrberuf auf, um ihn bei seinen Stationen in Europa zu begleiten. Gemeinsam ziehen sie zwei Kinder groß.

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Mandinha: Die große Liebe von Torwart Emiliano Martínez

Die Liebesgeschichte von Amanda "Mandinha" Gama und Weltklasse-Keeper Emiliano Martínez begann an einer Bushaltestelle in London. Nach ihrem ersten Date wurden die beiden unzertrennlich. Heute sind sie verheiratet und Eltern von zwei Kindern. In seiner Netflix-Dokumentation verriet Martínez, wie viel Überwindung ihn damals die erste Einladung gekostet hatte.

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Ob Popstar, Unternehmerin, Model oder Influencerin: Die Partnerinnen der argentinischen Nationalspieler stehen längst selbst im Rampenlicht.