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Wow-Auftritte

Jennifer Lopez lässt in Paris tief blicken: Dessous-Look sorgt für Wirbel

Frau mit langen, welligen Haaren und glitzerndem Kleid bei einer Modenschau in Paris.
© Getty Images
Jennifer Lopez sorgt bei der Paris Haute Couture Week für einen glamourösen Auftritt nach dem anderen. Besonders mit einer transparenten Dessous-Robe zog die Sängerin alle Blicke auf sich.
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Jennifer Lopez sorgt bei der Paris Haute Couture Week derzeit für einen modischen Höhepunkt nach dem anderen. Mit ihren glamourösen Auftritten zieht die Sängerin und Schauspielerin alle Blicke auf sich und beweist einmal mehr ihr Gespür für spektakuläre Fashion-Momente. Für besonders viel Aufsehen sorgte die 55-Jährige bei der Haute-Couture-Show der griechischen Designerin Celia Kritharioti. Lopez erschien in einer transparenten Robe im Dessous-Stil, die über und über mit funkelnden Glitzersteinen und filigranen Blütenapplikationen verziert war. Ein tief ausgeschnittenes Dekolleté setzte ihre Silhouette eindrucksvoll in Szene und machte den Look zu einem der Hingucker des Abends.

Jennifer Lopez im glitzernden, durchsichtigen Kleid mit Federn posiert auf schneebedecktem Boden vor dunkler Wand.
© Getty Images

Gleich der nächste Fashion-Coup

Doch Jennifer Lopez beließ es nicht bei einem spektakulären Auftritt. Bereits wenige Stunden später präsentierte sie den nächsten außergewöhnlichen Look. Für einen Abend im angesagten Pariser Restaurant Gigi, direkt gegenüber dem Eiffelturm, entschied sich die Sängerin für ein auffälliges weißes Couture-Kleid des französischen Designers Stéphane Rolland. Wie die britische Daily Mail berichtet, drehte sich Lopez für die wartenden Fotografen elegant um die eigene Achse und setzte so den glockenförmigen Rock ihrer Babydoll-Robe gekonnt in Bewegung.

Luxus bis ins kleinste Detail

Abgerundet wurde der Look durch opulenten Schmuck mit leuchtenden Rubinen und funkelnden Diamanten. Mit ihren aufeinanderfolgenden Couture-Auftritten zeigt Jennifer Lopez einmal mehr, warum sie seit Jahrzehnten zu den größten Stil-Ikonen Hollywoods zählt. Während der Paris Haute Couture Week sorgt sie derzeit fast täglich für neue Fashion-Schlagzeilen und ihre spektakulären Looks dürften noch lange in Erinnerung bleiben.

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