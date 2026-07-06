Heiß in Weiß: Diese Stars beweisen, dass keine Farbe sommerlicher ist

Ob auf der "The Odyssey"-Pressetour oder bei Michael Rubins legendärer White Party: Hollywood setzt diesen Sommer auf strahlendes Weiß.

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Wer dachte, Weiß sei nur etwas für Hochzeiten oder den Tennisplatz in Wimbledon, dürfte in diesem Sommer eines Besseren belehrt werden. Denn gerade beweisen die größten Hollywood-Stars, dass kaum eine Farbe luxuriöser, frischer und sommerlicher wirkt. Den Anfang macht die Pressetour zu "The Odyssey", auf der sich der Cast fast wie eine moderne Götterversammlung präsentiert. Und auch bei Michael Rubins White Party zeigte sich: An Weiß führt derzeit kein Weg vorbei.

Zendaya wird zur Göttin

Den wohl spektakulärsten Auftritt lieferte einmal mehr Zendaya. Beim Londoner Photocall zu "The Odyssey" erschien sie in einer maßgeschneiderten elfenbeinfarbenen Robe von Jacquemus, die von Stylist Law Roach als die "Essenz von Athene" beschrieben wurde. Fließende Drapierungen, ein integrierter Schleier und antik anmutender Goldschmuck machten den Look zu einer modernen Interpretation der griechischen Göttin, die Zendaya im Film verkörpert.

© PA Images via Getty Images

Auch Anne Hathaway und Lupita Nyong'o setzen auf Weiß

Mit ihrem Look blieb Zendaya allerdings nicht allein. Anne Hathaway, die in Christopher Nolans Verfilmung Penelope spielt, erschien ebenfalls in einem romantischen weißen Kleid mit fließender Silhouette. Der Look wirkte zeitlos, sommerlich und passte perfekt zum antiken Flair der Pressetour. Komplettiert wurde das Trio von Lupita Nyong'o, die sich für einen eleganten weißen Chanel-Look entschied. Gemeinsam wirkte der Cast fast wie eine moderne Interpretation der griechischen Mythologie – jeder Look unterschiedlich, aber verbunden durch dieselbe strahlende Farbpalette.

© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Die White Party beweist: Weiß funktioniert für jeden Stil

Dass Weiß weit mehr ist als ein Red-Carpet-Trend, zeigte auch Michael Rubins berühmte White Party. Jedes Jahr gilt dort ein einziges Dresscode-Gebot: Alles in Weiß. Auch 2026 ließ sich das Who's who aus Hollywood, Musik und Sport nicht zweimal bitten. Unter den Gästen waren unter anderem Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Teyana Taylor, Tom Brady, Alix Earle, Tate McRae, Emma Roberts, Sofía Vergara und Winnie Harlow, jede interpretierte den Dresscode auf seine ganz eigene Weise. Für musikalische Highlights sorgten unter anderem Alicia Keys, Cardi B, Lil Wayne und Snoop Dogg.

Michael Rubins White Party 1 / 3 © GC Images © GC Images © GC Images

Darum lieben Stars Weiß im Sommer

Der Trend kommt nicht von ungefähr. Weiße Looks wirken leicht, elegant und bringen gebräunte Haut besonders schön zur Geltung. Gleichzeitig lassen sie sich mühelos mit Goldschmuck, Basttaschen oder Sandalen kombinieren und funktionieren tagsüber genauso gut wie am Abend.