BET Awards 2026: Diese Nackt-Looks sorgten für absolute Hingucker

Bei den BET Awards am vergangenen Sonntag ließen die Promis passend zur extremen Sommerhitze tief blicken. Auf dem roten Teppich jagte ein modischer Wow-Moment den nächsten, denn die Outfits überließen kaum noch Raum für die Fantasie.

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Die diesjährigen BET Awards, die am Sonntag im Peacock Theater in Los Angeles stattfanden und von Comedian Druski moderiert wurden, boten nicht nur musikalische Highlights, sondern vor allem ein regelrechtes Fashion-Feuerwerk. Das unangefochtene Motto des Abends auf dem roten Teppich? "Weniger ist mehr!" Der heiße "Naked Dress"-Trend erreichte in dieser Nacht ein völlig neues Level.

Lizzo lässt tief blicken

© Getty Images for BET

Sängerin Lizzo stahl allen die Show und setzte ihre Kurven selbstbewusst in Szene. In einer transparenten, bronzefarbenen Glitzerrobe zog sie alle Blicke auf sich. Der schimmernde, durchsichtige Rock des Kleides betonte nicht nur ihre Figur, sondern setzte auch ihren Abnehmerfolg der letzten Monate perfekt in Szene. Besonders gewagt: Obenrum überließ Lizzo kaum etwas der Fantasie, nur ihre blonden Locken verdeckten ihre Brust.

Doechiis gewagter Look

© Deadline via Getty Images

Wer dachte, es geht nicht heißer, wurde von Rapperin Doechii eines Besseren belehrt. Sie wagte sich in einem extrem figurbetonten, braunen Makramee-Kleid vor die Kameras. Tiefe Cut-Outs – die unter anderem die obere Partie ihrer Kehrseite komplett freilegten – sorgten bei ihren Fans für Schnappatmung. Ein echter Wow-Auftritt für die Künstlerin, die an dem Abend gleich viermal nominiert war.

Die Armee der Nackt-Kleider

Auch Rapperin Latto ließ es sich nicht nehmen, ihren umwerfenden Post-Baby-Body in einer atemberaubenden und komplett durchsichtigen Robe zu präsentieren, die sich wie eine zweite Haut an ihre Kurven schmiegte. "Love Island USA"-Star Serena Page brachte das Thermometer in einem hauchdünnen, schwarzen Nackt-Kleid endgültig zum Glühen.

© Getty Images

R&B-Star Ari Lennox brachte den Vibe des Abends in einem Interview perfekt auf den Punkt: Sie verriet , dass ihr verführerischer Red-Carpet-Look schlichtweg von ihrer persönlichen "Liebe, nackt zu sein" inspiriert war.

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Tiefe Einblicke und hohe Schlitze

Doch nicht nur transparente Stoffe dominierten das Geschehen. Stars wie Olandria Carthen setzten auf gefährlich tiefe Ausschnitte. Die Influencerin betrat den Teppich in einem knallgelben Neckholder-Kleid mit einem Mega-Dekolleté und einem Schlitz, der weit über den Oberschenkel reichte. Rapperin Dess Dior begeisterte zudem in einem rückenfreien, weißen Seiden-Minikleid mit auffälligen, metallischen Cut-Outs im Zentrum.

© Deadline via Getty Images

Die prominenten Damen haben bewiesen: Verstecken war gestern. In diesem Sommer wird Haut gezeigt!