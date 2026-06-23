Heiß!

Hailey Bieber bringt mit Dessous-Shooting das Netz zum Schmelzen

© Instagram/@haileybieber
Nicht nur die Sommertemperaturen bringen uns derzeit ordentlich ins Schwitzen, sondern auch Hailey Bieber! Für die neueste Kampagne ihrer Shapewear-Marke SKIMS hat Kim Kardashian das 29-jährige Topmodel vor die Kamera geholt und die Bilder lassen kaum etwas der Fantasie übrig.
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Kim Kardashian beweist einmal mehr das richtige Gespür für den perfekten Fashion-Moment. Als neues Gesicht der SKIMS Everyday Cotton Kampagne präsentiert Hailey Bieber eine Reihe ultraheißer Looks, die das Internet regelrecht auf den Kopf stellen.

Hailey Bieber lässt die Hüllen fallen

Hailey setzt die hochwertige Baumwollkollektion, bestehend aus bequemen, aber unfassbar sexy BHs und Unterwäsche, perfekt in Szene.

Auf einem der verführerischen Schnappschüsse posiert das Model in einem zartrosa Dessous-Set, bestehend aus einem Triangel-BH und dem passenden Low-Waist-Slip. Ein weiteres Foto zeigt sie in einem  schwarzen Set mit hauchdünnen Trägern, kombiniert mit einem hochgeschnittenen Höschen. Spätestens, als Hailey auf einem der Bilder ihren Knackpo lasziv in die Kamera streckt, ist klar: Diese Kampagne bricht alle Rekorde.

Die perfekte Muse für mühelosen Style

Für Kim Kardashian steht fest: Niemand verkörpert die neue Kollektion besser als Hailey Bieber. "Hailey hat die einzigartige Gabe, selbst die schlichtesten Kleidungsstücke aufzuwerten", schwärmt die SKIMS-Gründerin in der offiziellen Pressemitteilung. „Ihr Stil wirkt mühelos, was sie zur perfekten Besetzung für Everyday Cotton macht.“

Und auch die frischgebackene SKIMS-Muse selbst ist hin und weg von den Teilen: "Für mich sind gute Basics die Grundlage jeder Garderobe", erklärt Bieber. "Die Everyday Cotton Kollektion vereint all meine Wünsche: Sie ist weich, bequem und vielseitig kombinierbar, egal zu welchem Anlass. Ich greife immer wieder gerne zu diesen Teilen."

"Mir ist die Kinnlade runtergefallen!"

Dass Hailey in den gemütlichen "Basics" einfach atemberaubend aussieht, findet übrigens nicht nur die Fashion-Welt. Auch Haileys Ehemann Justin Bieber, platzt förmlich vor Stolz und teilte die heißen Schnappschüsse direkt auf seinem eigenen Instagram-Account mit seinen Millionen Followern.

In den Kommentaren hagelt es virtuelle Liebesbekundungen und feurige Emojis. Die Fans überschlagen sich vor Begeisterung: "Ich liebe sie, sie ist atemberaubend!", "Einfach wow. Mir ist die Kinnlade runtergefallen." und "So perfekt und ikonisch", lauten nur einige der unzähligen verliebten Reaktionen aus der Community.

Eines steht fest: Mit dieser Kampagne wurde der Sommer noch eine ganze Spur heißer.

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