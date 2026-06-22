Bikini statt BH! Warum das Bikini-Top jetzt die Stadt erobert

Wer glaubt, Bikini-Tops gehören ausschließlich an den Strand, hat den wohl heißesten Modetrend des Sommers verpasst. Fashionistas tragen das Bade-Piece jetzt ganz selbstverständlich mitten in der Stadt.

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Eigentlich gehört das Bikini-Top an den Strand. Zwischen Sonnencreme, Badetuch und Aperol Spritz fühlt es sich schließlich seit Jahrzehnten am wohlsten. Dachte man zumindest. Denn dieser Sommer beweist: Das Bikini-Top ist überraschend experimentierfreudig geworden. Statt Meeresrauschen gibt es jetzt Straßenbahnen, Cafés und Asphalt. Sein neues Habitat? Der Großstadtdschungel. Und ganz ehrlich: Es fühlt sich dort erstaunlich wohl.

Vom Beachwear-Piece zum Fashion-Statement

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Dass Bademode längst mehr kann als nur baden, hat sich bereits im vergangenen Sommer angedeutet. Vor allem in Kopenhagen kombinierten Fashionistas letzten Sommer schon Bikini-Tops plötzlich ganz selbstverständlich zu Leinenhosen, Oversized-Hemden und Blazern. Jetzt ist der Trend endgültig angekommen. Bei der Men's Fashion Week in Mailand griffen zahlreiche Fashion-Insiderinnen ebenfalls zum Bikini-Top, allerdings nicht für den Hotelpool, sondern für die Front Row.

Der Hitzewellen-Look des Sommers

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Eigentlich ergibt der Trend sogar überraschend viel Sinn. Wenn das Thermometer ohnehin jenseits der 30-Grad-Marke klettert und wir selbst im Schatten ins Schwitzen kommen, warum sollte das Bikini-Top nicht einfach den BH ersetzen? Der größte Vorteil: Nach Feierabend ist der Sprung ins Freibad, an die Donau oder an den See nur noch eine Frage von wenigen Sekunden. Mode trifft hier auf Alltagstauglichkeit und selten hat das so gut funktioniert.

So wird das Bikini-Top alltagstauglich

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Keine Sorge: Niemand läuft plötzlich ausschließlich im Bikini durch die Innenstadt. Der Trend lebt vom Layering. Besonders lässig wirkt ein schlichtes Bikini-Top unter einem offenen Leinenhemd oder einer lockeren Bluse. Auch unter einem Oversized-Blazer sorgt es für einen spannenden Stilbruch und nimmt klassischen Looks sofort die Strenge. Dazu kommen weite Stoffhosen, Bermudas oder lange luftige Röcke, fertig ist ein Outfit, das irgendwo zwischen Riviera, Mailand und Sommer in Wien pendelt.

Weniger Strand, mehr Lifestyle

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Vielleicht zeigt kaum ein Trend so gut, wie sehr Mode gerade praktische Lösungen sucht. Warum Kleidung strikt nach ihrem ursprünglichen Zweck tragen, wenn sie auch ganz anders funktionieren kann? Das Bikini-Top wird damit zum Symbol eines Sommers, in dem Grenzen verschwimmen. Beachwear wird Streetwear. Urlaubslook wird Alltagslook.

Und das Strandoutfit macht plötzlich auch beim Coffee-Date oder nach der Arbeit eine richtig gute Figur.