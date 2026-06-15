Peach Perfect Spritz

Aperol war gestern: Dieser neue Spritz erobert den Sommer 2026

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Aperol Spritz war gestern: Diesen Sommer sorgt ein neuer Drink für Aufsehen. Der Peach-Perfect-Spritz kombiniert Pfirsich, Himbeere und prickelnde Frische zu einem Cocktail, der nach Sommer schmeckt.
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Kaum ein Drink gehört so sehr zum Sommer wie der Aperol Spritz. Doch 2026 bekommt der Klassiker ernsthafte Konkurrenz. Statt Bitterstoffen und Orangennoten landet jetzt etwas deutlich Fruchtigeres im Glas: der "Peach-Perfect-Spritz". Die Kombination aus Pfirsich und Himbeere sorgt für einen süßen, erfrischenden Geschmack und macht den Drink zum perfekten Begleiter für laue Sommerabende. Das Beste daran? Der neue Trend-Drink kommt ganz ohne Aperol aus.

Warum gerade jetzt alle auf den Peach-Perfect-Spritz setzen

Während in den vergangenen Jahren bittere Aperitifs den Ton angegeben haben, scheinen viele diesen Sommer Lust auf etwas Leichteres zu haben. Der Peach-Perfect-Spritz setzt auf fruchtige Aromen, eine zarte Rosafärbung und jede Menge Sommer-Feeling. Das Ergebnis erinnert optisch an einen Sonnenuntergang auf der Terrasse und schmeckt genauso unkompliziert, wie ein Sommerdrink sein sollte. Perfekt für Gartenpartys, Picknicks oder spontane Abende mit Freunden.

Das brauchen Sie für zwei Gläser

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Für den Trend-Drink benötigen Sie:

  • Eiswürfel
  • 6 cl Pfirsichlikör
  • 4 cl Zitronensaft
  • 400 ml Mineralwasser mit Kohlensäure
  • 4 cl Himbeersirup
  • Himbeeren zum Garnieren

So gelingt der Peach-Perfect-Spritz

Die Zubereitung ist denkbar einfach: Verteilen Sie zunächst die Eiswürfel auf zwei Gläser.

Anschließend kommen pro Glas drei Zentiliter Pfirsichlikör und zwei Zentiliter Zitronensaft dazu. Danach mit etwa 200 Millilitern Mineralwasser auffüllen.

Zum Schluss sorgt ein Schuss Himbeersirup nicht nur für zusätzliche Süße, sondern auch für den charakteristischen Rosé-Look des Drinks.

Mit frischen Himbeeren garnieren und direkt servieren. Wer den Drink optisch noch etwas aufwerten möchte, kann zusätzlich dünne Scheiben von weißem Pfirsich ins Glas geben.

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