3 neue Trend-Drinks für den Sommer: Welcher passt zu Ihnen?

Fertig gemixte Cocktails boomen im Sommer wie nie zuvor, doch oft enttäuschen sie mit künstlichen Aromen im Geschmack. Die neue Premium-Ready-to-Serve-Kollektion von Chandon verspricht jetzt echten Bar-Genuss direkt aus der Flasche – wir zeigen im großen Check, welche Sorte am besten zu Ihrem Lifestyle passt.

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Ob beim Aperitif auf dem Balkon, beim Dinner mit Freunden oder bei der nächsten Gartenparty: Im Sommer darf ein Drink vor allem eines sein – unkompliziert. Niemand möchte bei 30 Grad lange Zutaten abmessen, Sirup kochen oder hinter der Bar stehen. Genau hier setzt die neue Spritz-Kollektion von CHANDON an.

Die drei Ready-to-Serve-Drinks sind bereits fertig gemixt und müssen nur noch über Eis gegossen, garniert und serviert werden. Zur Auswahl stehen Orange Peel & Spices, Red Berries & Hibiscus sowie Lemon & Verbena.

Doch wer die Wahl hat, hat bekanntlich auch die Qual. Um Ihnen die Entscheidung beim nächsten Einkauf zu erleichtern, haben wir die drei neuen Spritz-Varianten genau analysiert.

Hier erfahren Sie, welcher spritzige Begleiter am besten zu Ihren Vorlieben und geplanten Anlässen passt.

Typ 1: Für Liebhaber von herben Klassikern – "Orange Peel & Spices"

© Chandon

Sie schätzen den traditionellen Aperitivo-Kult, lieben die feine Balance aus Süße und Bitterkeit und bevorzugen einen kräftigen, charakterstarken Drink? Dann ist die Variante "Orange Peel & Spices" Ihre perfekte Wahl. Dieser edle Tropfen basiert auf der bewährten Methode der Tankgärung und bringt mit 11,5 Vol.-% den klassischsten Geschmack ins Glas.

Typ 2: Für alle, die es fruchtig und leicht mögen – "Berries & Hibiscus"

© Chandon

Sie lieben das Aroma von frischen Beeren, bevorzugen eine feine florale Note und möchten den Abend unbeschwert und mit weniger Alkohol genießen? Der "Berries & Hibiscus" ist mit seinen leichten 6 Vol.-% Alkohol der ideale Begleiter für lange, laue Sommernächte, bei denen der Genuss im Vordergrund steht, ohne schwer zu wirken.

Typ 3: Für Abenteurer und Frische-Fans – "Lemon & Verbena"

© Chandon

Sie suchen das ultimative Frische-Erlebnis, lieben spritzige Säure und lassen sich gerne von ungewöhnlichen, pikanten Geschmacksnoten überraschen? Dann sollten Sie unbedingt zum "Lemon & Verbena" greifen. Mit ebenfalls nur 6 Vol.-% Alkohol bietet dieser innovative Spritz ein absolut aufregendes und belebendes Geschmackserlebnis für experimentierfreudige Gaumen.