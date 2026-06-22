Pommes im Martini? Dieser Cocktail-Trend überrascht gerade alle

Warum plötzlich so viele eine Pommes zu ihrem Drink serviert bekommen wollen.

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Es gibt Cocktail-Klassiker, die einfach nie aus der Mode kommen. Ein frischer Mojito, ein Cosmopolitan oder ein klassischer Martini gehören schließlich seit Jahrzehnten auf jede gute Barkarte. Und dann gibt es Trends, bei denen man sich im ersten Moment fragt: Bitte was?

Nachdem im vergangenen Jahr der sogenannte Pickle Martini, also ein Martini mit Gurkenlake, für Aufsehen sorgte, steht diesen Sommer bereits der nächste ungewöhnliche Drink in den Startlöchern. Die Rede ist vom Chip Martini.

Warum plötzlich eine Pommes im Martini landet

Ja, Sie haben richtig gelesen. Beim Chip Martini wird ein klassischer Martini nicht mit einer Olive oder Zitronenzeste serviert, sondern mit einer knusprigen Pommes frites. Was zunächst wie ein Social-Media-Gag klingt, hat tatsächlich einen kulinarischen Hintergrund. Die salzige Pommes soll die klaren, trockenen Aromen des Martinis ergänzen und dem Cocktail einen spannenden Kontrast verleihen. Ähnlich wie gesalzene Nüsse oder Chips zu einem Aperitif passt auch die Kombination aus knuspriger Kartoffel und eiskaltem Martini überraschend gut zusammen.

So entstand der Cocktail

© mccainukie/Instagram

Der Tiefkühlpommes-Hersteller McCain entwickelte gemeinsam mit der Londoner Speakeasy-Bar Nightjar eine moderne Interpretation des klassischen Martinis. Das Original wird mit Kartoffel-Wodka aus der britischen Maris-Piper-Kartoffel, trockenem Wermut und einer einzelnen knusprigen Pommes als Garnitur serviert. Seitdem taucht der Chip Martini immer häufiger auf Social Media und in Cocktailbars auf.

Geht auch Zuhause

Die gute Nachricht: Für den Trend braucht es weder ausgefallene Zutaten noch Barkeeper-Kenntnisse.

Zutaten

60 ml Wodka

5 ml trockener Wermut

Eiswürfel

1 knusprige Pommes frites

ein gut gekühltes Martini-Glas

Zubereitung

Vermischen Sie Wodka und trockenen Wermut in einem mit Eis gefüllten Rührglas und rühren Sie die Mischung etwa 20 Sekunden lang, bis sie gut gekühlt ist. Anschließend den Drink in ein gekühltes Martini-Glas abseihen und zum Schluss mit einer knusprigen Pommes garnieren.

Der nächste Sommer-Cocktail?

Ob sich der Chip Martini langfristig neben Aperol Spritz, Hugo oder Espresso Martini behaupten kann, bleibt abzuwarten. Fest steht aber: 2026 scheinen Cocktails immer verspielter zu werden. Und vielleicht ist genau das der Reiz, klassische Drinks bekommen plötzlich ein unerwartetes Upgrade.