Österreichischer Gin zählt zu den besten der Welt!

Erstmals geht der Titel "World’s Best Matured Gin" nach Österreich. Ausgezeichnet wurde ein fassgereifter Gin aus Baden.

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Großer Erfolg für Österreichs Spirituosen-Szene: Die Brennerei "In Schnaps Baden" hat bei den World Gin Awards 2026 in London den Titel "World’s Best Matured Gin" gewonnen. Ausgezeichnet wurde der Reserve Barrel Aged Gin der Marke In Gin Baden – ein im Holzfass gereifter Gin mit 45 Prozent Alkoholgehalt.

Damit geht dieser internationale Titel erstmals an einen österreichischen Hersteller. Für die kleine Brennerei aus dem Bezirk Baden ist es ein bemerkenswerter Triumph: In der Kategorie "Matured Gin" setzte sich der österreichische Gin bei den Global Finals gegen die nationalen Sieger aus mehreren Ländern durch.

Österreichischer Gin schlägt internationale Konkurrenz

Bei den World Gin Awards werden jährlich Gins aus aller Welt blind verkostet und bewertet. In der Kategorie "Matured Gin" treten jene Gins an, die durch Fasslagerung zusätzliche Tiefe, Würze und Komplexität erhalten.

Der Reserve Gin aus Baden überzeugte die Jury mit Balance, Charakter und Holznoten. In der offiziellen Verkostungsnotiz wird der Gin als komplex und ausgewogen beschrieben; die Holzfassreifung verleihe ihm angenehme holzige Noten und Geschmeidigkeit, ohne seine Persönlichkeit zu überdecken.

Für die Brennerei ist der Weltmeistertitel der bisherige Höhepunkt einer stetigen Erfolgsgeschichte: Bereits 2024 wurde der Reserve Gin bei den World Gin Awards mit Silber ausgezeichnet, 2025 folgte Gold, 2026 nun der internationale Titel als bester gereifter Gin der Welt.

Weltmeistertitel für österreichischen Gin: Brennerei aus Baden gewinnt "World’s Best Matured Gin" © World Drinks Awards

Was macht gereiften Gin so besonders?

Gin ist vielen vor allem als klare Spirituose für Gin Tonic bekannt. Ein Matured Gin geht jedoch einen Schritt weiter: Nach der Destillation reift er in Holzfässern und entwickelt dadurch zusätzliche Aromen.

Je nach Fass können Noten von Vanille, Gewürzen, Rauch, Trockenfrüchten oder Karamell entstehen. Dadurch rückt gereifter Gin geschmacklich näher an Whisky oder Rum heran, bleibt aber durch Wacholder und Botanicals klar als Gin erkennbar.

Genau diese Verbindung macht den Stil für Genießer spannend: Er eignet sich nicht nur für klassische Drinks, sondern auch pur auf Eis oder als Digestif.

Kleine Chargen aus dem Bezirk Baden

Hinter dem ausgezeichneten Gin steht Simon Alber Spirits. Das Unternehmen wurde 2020 in Baden gegründet und betreibt seit 2025 eine eigene Verschlussbrennerei in Möllersdorf im Bezirk Baden.

Master Distiller und Edelbrandsommelier Simon Alber produziert seine Spirituosen im traditionellen Pot-Still-Verfahren und in kleinen Chargen. Zum Sortiment von In Gin Baden gehören neben dem prämierten Reserve Gin auch ein klassischer London Dry Gin, ein Navy Strength Gin sowie eine alkoholfreie Variante.

Zusätzlich produziert die Brennerei den Yuzu-Gin-Likör "Yucello", der 2026 ebenfalls ausgezeichnet wurde: Bei den World Liqueur Awards erhielt er den Titel als bester Gin-Likör Österreichs.