Sommer-Sensation: Aperol Spritz gibt es jetzt aus der Dose!

Sommer ohne Aperol? Undenkbar! Den Kult-Aperitif gibt es jetzt auch to go. Und diese Neuheit sorgt für eine kleine Sensation!

Wenn die Temperaturen steigen, die Sonne glitzert und sich das Leben wieder nach draußen verlagert, gibt es für viele nur ein Getränk, das den Sommer wirklich komplett macht: Aperol Spritz. Kaum ein Drink steht so sehr für laue Abende, spontane Treffen und dieses ganz besondere Urlaubsgefühl mitten in der Stadt. Und genau hier setzt jetzt eine echte kleine Sensation an.

Denn was bislang immer ein Glas, Eiswürfel und ein bisschen Vorbereitung gebraucht hat, gibt es ab sofort so einfach wie nie zuvor: to go.

© Campari Austria

Der Kult-Aperitif erobert die Dose

Campari bestätigt offiziell den Launch von „Aperol Spritz TO GO“ in Österreich – und bringt damit den ikonischen Sommerdrink erstmals in seiner 107-jährigen Geschichte in ein Ready-to-Drink-Format. Nach dem Start im Vereinigten Königreich ist klar: Jetzt ist auch Österreich dran.

Und das klingt nicht nur praktisch, sondern ist es ist es auch!

Mit nur einem Griff bekommt man den perfekt abgestimmten Aperol Spritz direkt aus der Dose: klassisch-bittersüße Orangennoten, feine Kräuteraromen und die typische prickelnde Frische. Das Ganze bei leichten 5 % Alkohol – genau so, wie man ihn kennt und liebt.

© Campari Austria

Sommer, wann und wo man will

Ob spontanes Picknick im Park, ein schneller Sundowner an der Donau, oder ein Treffen mit Freunden in der Stadt: Der neue Aperol Spritz TO GO bringt das Sommergefühl genau dorthin, wo es passiert – ganz ohne Glas, ohne Eis und vor allem ohne Aufwand. Einfach Dose auf – und der Sommer kann beginnen.

Ab Mai im Handel

Lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden. Der Aperol Spritz TO GO ist ab Mai 2026 österreichweit erhältlich. Die Mischung aus Aperol, Schaumwein und Soda kommt in der praktischen 250-ml-Dose daher – bereit für alles, was der Sommer bringt.