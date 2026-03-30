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Kult-Kollab: Frucade gibt es bald als Ottakringer-Bier
© Ottakringer PR

Radler

Kult-Kollab: Frucade gibt es bald als Ottakringer-Bier

30.03.26, 11:17
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Vergessen Sie klassischen Zitronen-Radler! Jetzt wird es orange, fruchtig und richtig kultig! Zwei österreichische Ikonen machen jetzt gemeinsame Sache: Die Ottakringer Brauerei und die Limonade Frucade launchen den Radler-Trend des Jahres.

Wenn die traditionsreichste Privatbrauerei der Stadt auf die wohl bekannteste Orangenlimonade des Landes trifft, ist ein Highlight vorprogrammiert. Der brandneue Ottakringer Frucade Radler ist ab sofort im Handel verfügbar und verspricht, den Radler-Markt ordentlich aufzumischen.

Kult-Kollab: Frucade gibt es bald als Ottakringer-Bier
© Ottakringer PR

Zwei Ikonen, ein Radler 

Während die meisten Radler im Supermarktregal auf Zitrone setzen, gehen die zwei Kultmarken einen mutigen neuen Schritt Richtung Orange. Für den Mix trifft 50 % ehrliches Ottakringer Helles auf 50 % Frucade. Die Limonade punktet mit stolzen 10 % Fruchtanteil und schmeckt naturtrüb, spritzig und nach dem unverkennbaren Frucade-Orange.

Kult-Kollab: Frucade gibt es bald als Ottakringer-Bier
© Ottakringer PR

Wo gibt es den Kult-Radler?

Der Ottakringer Frucade Radler ist ab sofort national im österreichischen Lebensmittelhandel verfügbar. Egal ob für die Grillerei im Garten, den Feierabend auf der Donauinsel oder als flüssiger Begleiter beim Wandern – dieser Radler ist gekommen, um zu bleiben.

Die Kombination aus herber Braukunst und süß-herber Orange sorgt für eine Erfrischung, die an warmen Tagen unschlagbar ist.

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