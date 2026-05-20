Griechenland führt diesen Sommer drastische Strand-Regel ein

Weiße Sandstrände und türkisblaues Wasser machen Griechenland jedes Jahr zum Sehnsuchtsziel für Millionen Urlauber:innen. Doch jetzt zieht das Land die Reißleine mit einer strengen Strand-Regel diesen Sommer.

Griechenland gehört seit Jahren zu den beliebtesten Sommerurlaubszielen Europas. Traumhafte Buchten, türkisblaues Wasser und unzählige Inseln locken jedes Jahr Millionen Urlauber:innen ans Mittelmeer. Doch genau dieser massive Tourismus bringt zunehmend Probleme mit sich, vor allem für empfindliche Natur- und Küstengebiete. Deshalb greift Griechenland jetzt zu einer drastischen Maßnahme, die viele Urlauber:innen bereits ab kommendem Sommer betreffen wird.

Auf 251 Stränden sollen Sonnenliegen verboten werden

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Die griechische Regierung hat angekündigt, auf insgesamt 251 Stränden künftig keine Sonnenliegen und Sonnenschirme mehr zuzulassen. Die neue Initiative soll vor allem besonders wertvolle Naturgebiete besser schützen. Laut einem Ministerialbeschluss geht es dabei um Strände mit „besonderem ästhetischem, geomorphologischem oder ökologischem Wert“.

Schutz für bedrohte Tierarten

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Hintergrund der neuen Regeln ist vor allem der zunehmende Overtourism. Denn selbst in geschützten Gebieten entwickelte sich in den vergangenen Jahren immer stärker ein Geschäft rund um Liegen, Sonnenschirme und Strandvermietungen. Das Problem: Viele dieser Küstenabschnitte sind wichtige Lebensräume für bedrohte Tierarten, darunter:

Unechte Karettschildkröten

Mittelmeer-Mönchsrobben

seltene Pflanzenarten

Durch die immer stärkere touristische Nutzung geraten diese empfindlichen Ökosysteme zunehmend unter Druck.

Griechenland kämpft gegen Overtourism

Die Zahlen zeigen, warum die Behörden reagieren: 2025 verzeichnete Griechenland laut Zentralbank fast 38 Millionen Reisende - Kreuzfahrtgäste noch nicht einmal eingerechnet. Damit erreichte das Land erneut einen Tourismus-Rekord. Gleichzeitig wachsen aber auch die Sorgen über die Auswirkungen auf Natur und Infrastruktur. Bereits in den vergangenen Jahren gingen die Behörden verstärkt gegen illegale Bauten an Küsten und Stränden vor. Jetzt folgt mit dem Liegestuhl-Verbot der nächste Schritt.

Für viele Urlauber:innen könnte das zunächst ungewohnt wirken. Denn gerade auf beliebten Mittelmeerstränden gehören Reihen aus Liegestühlen und Sonnenschirmen mittlerweile fast schon zum Standardbild. Griechenland will allerdings offenbar bewusst gegensteuern und einige Küstenabschnitte wieder ursprünglicher halten.