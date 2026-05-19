Tunesien-Abenteuer: Sahara und Kultur bleiben unvergesslich

Abseits der Touristenpfade. Wer sich auf eine Reise fernab von Club-Resorts und Animation einlässt, dem zeigt sich jedoch schnell: Das Land kann weit mehr. Abseits der Küsten entfaltet sich eine beeindruckende Vielfalt aus Kultur, Natur und Abenteuer.

Kairouan. Die große Moschee von Kairouan, errichtet im maurischen Baustil, ist die größte Moschee Tunesiens. © oe24

Tunesien verbindet man oft mit klassischen Strand- und All-inclusive-Urlauben. Das Land ist weit mehr als ein klassisches Badeziel. Wer bereit ist, dieses abseits der Küste zu entdecken, wird dafür mehr als belohnt und findet eine beeindruckende Mischung aus Kultur, Natur und Erlebnis, die facettenreich, authentisch und zugleich faszinierend ist.

ATLASGEBIRGE. Zwischen Felsen und Bergoasen offenbart sich das Land von seiner rauen Seite. © oe24

Kultur im Wandel erleben

Bereits in Tunis wird dieser Kontrast spürbar, besonders in der Medina, wo enge Gassen, kleine Geschäfte und lebendige Märkte einen ersten Eindruck vom kulturellen Schatz des Landes vermitteln. Tradition und Moderne liegen hier oft nur ein paar Schritte auseinander. Ein charakteristischer Stopp ist Kairouan. Die Große Moschee zählt zu den bedeutendsten Bauwerken des Islam und fesselt durch ihre schlichte, aber kraftvolle Architektur. Die Atmosphäre wirkt ruhig, fast zeitlos.

Spektakuläre. Jeep-Safari durch die endlose Wüste. © oe24

Zwischen Palmen und Sand

Fährt man weiter gen Süden, verändert sich die Landschaft deutlich. Rund um Tozeur prägen Oasen und Dattelpalmen das Bild. Wie grüne Inseln ziehen sie sich durch die trockene Umgebung und schaffen eine Kulisse, die fast unwirklich wirkt. Für viele überraschend: Die Region ist auch ein Magnet für Filmfans. Die original erhaltenen Drehorte von „Star Wars“ ziehen Jahr für Jahr zahlreiche Besucher an, die hier im Sand auf den Spuren der Filme wandeln und interessante Perspektiven entdecken.

Im Atlasgebirge zeigt Tunesien dann eine ganz andere Seite

Die Bergoasen Chebika, Tamerza und Mides beeindrucken mit schroffen Felsen, kleinen Wasserläufen und weiten Ausblicken. Zugegebenermaßen erweist sich die Wanderung durch das Atlasgebirge für mich als Städterin zunächst fordernder als erwartet. Genau hier liegt aber der Reiz. Jeder Schritt wird mit eindrucksvollen Ausblicken belohnt, die die Landschaft in ihrer ursprünglichen Schönheit spürbar machen.

Abenteuer. „Mit dem Jeep ging es für Redakteurin Aylin Simsek durch die tunesische Sahara.“ © oe24

Die Sahara zählt zu den eindrucksvollsten Zwischenstationen dieser Reise

Schon die Anfahrt mit Jeeps wird zum Abenteuer: über Dünen, rauf und runter, begleitet von einer Mischung aus Nervenkitzel und Leichtigkeit. Ich übernachte in einem Wüstencamp, das weit mehr ist als eine einfache Unterkunft. Kleine, fest gebaute Einheiten mit eigener Dusche und Toilette verbinden Komfort mit der Umgebung der Wüste. Der Betreiber verfolgt dabei eine besondere Vision: Schritt für Schritt soll hier eine eigene Oase entstehen. Bereits heute gedeihen Pflanzen wie Kartoffeln, Karotten oder Rettich, in den kommenden Jahren soll daraus ein grüner Rückzugsort mitten im Sand werden.

Traditionelles Brotbacken am Lagerfeuer gehört zum Wüstenerlebnis im Camp Abdelmoula dazu. © oe24

Der Sternenhimmel in der Nacht ist so klar und intensiv, dass er zu den schönsten gehört, die ich je gesehen habe. Beim Lagerfeuer schmeckt das darauf nach jahrhundertelanger Tradition gebackene Brot deshalb besonders gut. Wer möchte, kann sich beim Sandboarding versuchen und die Dünen aus einer neuen Perspektive erleben. Ein weiteres Reisehighlight: Der Sonnenaufgang inmitten der Dünen. Innerhalb weniger Minuten verändert sich das Licht, Farben werden intensiver und die Wüste scheint beinahe surreal.

Exklusives Wüstencamp © oe24

Wellness, Wüste & Filmkulisse

Nach diesen intensiven Eindrücken folgt in Douz ein bewusster Wechsel: Entspannung. Hier bieten Wellness- und Spa-Angebote die perfekte Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Die wird nach Abenteuer im Gebirge und in der Wüste auch dankend angenommen. Doch die Ruhe nach den Wüstenerlebnissen hält jedoch nicht lange an, denn bereits das nächste Highlight wartet auf Filmfans: das berühmte Hotel Sidi Idriss. Das traditionelle Höhlenhotel wurde durch „Star Wars“ weltbekannt und diente als Zuhause von Luke Skywalker. Bis heute sind viele Bereiche nahezu unverändert erhalten geblieben. Beim Rundgang durch die in die Erde gebauten Räume fühlt man sich fast, als wäre man selbst Teil der Filmkulisse geworden.

Den Schlusspunkt markiert mit Matmata noch einmal eine ganz andere Facette der nordafrikanischen Perle: Die traditionellen Höhlenwohnungen sind tief in die Erde gebaut und bieten natürlichen Schutz vor Hitze. Sie stehen exemplarisch für eine Bauweise, die sich optimal an die klimatischen Bedingungen angepasst hat. Der Mix aus Kultur, Natur und Abenteuer bleibt als ewige Urlaubserinnerung.

verfasst von Aylin Simsek

Tipps für Ihre Abenteuer-Reise durch die Sahara und Oasen Tunesiens



Golden Carthage Hotel*****/Tunis. Das Hotel liegt malerisch an den Ufern der Bucht von Gammarth mit Blick auf den Golf von Tunis. Komfortable Zimmer. Restaurants und Bars. Pool. 1N im DZ für 2 Pers. ab 161 Euro. www.goldencarthage.com

Beach Palace Tozeur*****/Tozeur. Klassisches Oasenhotel nahe der Medina. Besonders hervorzuheben ist das abwechslungsreiche und köstliche Essen – von vegetarisch bis zu lokalen Spezialitäten. 1N im DZ inkl. Frühstück für 2 Pers. ab 138 Euro. www.palmbeachpalace.website/de

Dar Elhadir. Boutique-Hotel mit saisonalem Outdoor-Pool in einem traumhaften Garten. © oe24

Dar Elhadir****/Tozeur. Ruhiges, stilvolles Boutique-Hotel mit Pool. 1N im DZ inkl. Frühstück für 2 Pers. ab 205 Euro. Buchbar über Buchungsplattformen.

Diar Abou Habib***/Tozeur. Außergewöhnliche Lodge-Anlage inmitten eines Dattelhains. Die auf Stelzen gebauten Hütten erinnern an Baumhäuser. 1N in der Lodge inkl. Frühstück für 2 Pers. ab 87 Euro. https://diarhabibi.com/da

Tamerza Palace by Odyssée****/Tamaghzah. Hotel mit spektakulärer Aussicht über Schluchten und Bergoasen des Atlasgebirges. Besonders beliebt: die Bar mit sehr guten Cocktails. 1N im DZ inkl. Frühstück für 2 Pers. ab 81 Euro. https://odyssee-hotels.com/

Camp Abdelmoula Timbaine/Douz. Wüstencamp mit festen Unterkünften inklusive Dusche und Toilette. 1N im Deluxe DZ inkl. HP für 2 Pers. ab 182 Euro. https://camp-abdelmoula.com/

Website

Entdecken Sie Tunesien in seiner vollen Pracht. Auf www.discovertunisia.com/de/ finden Sie alle Infos zu Strandleben, Kultur, Sahara, Aktivitäten, Kunsthandwerk. Es gibt sogar einen eigenen Menüpunkt für Senioren.



Anreise

Tunis Air fliegt täglich ab Wien nach Tunis. Flugzeit ca. 2,5 Std. www.tunisair.com

RUNDREISE. Organisierte Touren mit Guides, Bus und Geländewagen. Buchbar in heimischen Reisebüros.BESTE REISEZEIT. Frühling (März bis Mai) & Herbst (Oktober bis November).