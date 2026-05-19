Dieses Land gilt als die „Malediven Europas“ und es ist noch ein Schnäppchen

Wer seine Urlaubsplanung für diesen Sommer noch nicht abgeschlossen hat, sollte jetzt ganz genau aufpassen. Statt tausende Euro für einen Langstreckenflug auszugeben, boomt derzeit ein europäisches Land, das den Malediven in Sachen Strand und Wasser in nichts nachsteht.

Kristallklares, türkisblaues Wasser, puderzuckerweiße Strände und Urlaubsfeeling pur, dafür müssen Sie diesen Sommer weder elf Stunden im Flugzeug sitzen noch Ihr Bankkonto plündern. Während die meisten bei paradiesischen Postkartenmotiven sofort an den Indischen Ozean denken, wartet das Urlaubs-Highlight direkt vor unserer Haustür. Albanien ist DER Geheimtipp des Jahres und wird völlig zurecht als die „Malediven Europas“ gefeiert.

Paradies-Strände zum Schnäppchenpreis

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Wer das pure Malediven-Feeling sucht, sollte in den Süden des Landes an die Albanische Riviera reisen. Besonders der kleine Küstenort Ksamil wird völlig zu Recht als die wahren „Malediven Europas“ gefeiert. Was Sie hier erwartet? Helle Strände und kristallklares Wasser, das in den unwirklichsten Türkis- und Blautönen leuchtet.

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Ein absolutes Highlight sind die vier winzigen, unbewohnten Inseln, die Ksamil direkt vorgelagert sind. Für wenige Euro können Sie sich ein Tretboot mieten oder sogar hinüberschwimmen. Dort erwartet Sie echtes Robinson-Crusoe-Feeling. Wenn es im Hochsommer an den Hauptstränden etwas trubeliger wird, laden in der Umgebung versteckte Perlen wie der Pulëbardha Beach oder der atemberaubende Gjipe Beach am Rande einer Schlucht zu ungestörten Sonnenstunden ein.

Günstiger Traumurlaub

Während ein Aufenthalt in Luxus-Resorts am Indischen Ozean oft ein halbes Vermögen kostet, ist Albanien das wahrscheinlich günstigste Strandziel Europas. Die Lebenshaltungskosten und Preise vor Ort sind oft 40 bis 50 Prozent günstiger als in den Nachbarländern.

Ein kleiner Preis-Check für die Küstenorte: Einen Espresso genießen Sie oft schon für 0,80 Euro, ein großes kühles Bier schlägt mit etwa 2 Euro zu Buche und eine Pizza Margherita gibt es oft schon für 4 bis 5 Euro. Ein üppiges Abendessen für zwei Personen (inklusive Getränke) kostet in gemütlichen Restaurants direkt am Meer meist nur 20 bis 30 Euro. Und auch das Strand-Budget bleibt entspannt: Zwei Liegen samt Sonnenschirm kosten pro Tag gerade einmal rund 8 bis 10 Euro.

Einfache Anreise

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Die Anreise ist denkbar einfach: Von Österreich, Deutschland oder der Schweiz aus fliegen Sie in der Regel in unter zwei Stunden direkt in die Hauptstadt Tirana. Von den ehemals grauen Sowjet-Fassaden ist dort nichts mehr übrig, die bunte Metropole lockt heute mit tollen Cafés und einer pulsierenden Kultur. Und wer nicht nur faulenzen möchte, findet in Albanien unglaubliche Vielfalt.

Besuchen Sie die faszinierenden UNESCO-Weltkulturerbestädte Gjirokastra und Berat oder erkunden Sie die unberührten Albanischen Alpen (wie das malerische Theth-Tal) im Norden des Landes.

Albanien ist nicht umsonst der aufregendste "Underdog" Europas. Entdecken Sie die "Malediven Europas", bevor das Land seinen Status als Geheimtipp verliert.