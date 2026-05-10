Arsenal steht nach einem 1:0-Derby-Sieg gegen West Ham kurz vor dem ersten Premier-League-Titel seit 2006. Durch den Erfolg im Londoner Olympiastadion ist allerdings zugleich auch der Abstieg der "Hammers" besiegelt.
London-Drama
Arsenal schießt mit Titel-Matchball West Ham in Liga 2
10.05.26, 19:33
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