Austria-Coach wundert sich über Derby-Torschütze

Austria-Coach Stephan Helm wundert sich für alle hörbar über den Derby-Torschützen Sanel Saljic.

Beim Wiener Derby zwischen Rapid Wien und Austria waren die Trainer erstmals in der Bundesliga-Geschichte verkabelt und auch im TV zu hören. Dabei kam es zu einer kuriosen Szene. Nachdem Sanel Saljic die Veilchen in Führung brachte wurde auch die Reaktion von Coach Stephan Helm gezeigt.

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"Endlich einmal die richtige Entscheidung", lachte der Übungsleiter, während er seine Co-Trainer vor Freude umarmte. Dabei meinte er scheinbar die Entscheidung, den 20-jährigen Mittelfeldspieler einen Platz in der Startaufstellung zu geben.

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Der U21-Teamspieler dankte es dem Trainer mit seinem zweiten Bundesliga-Tor im violetten Trikot.