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© Getty Images

Neues Logo

Trump will ICE-Behörde jetzt in NICE umbenennen

06.05.26, 13:47
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Donald Trump sorgt erneut für Wirbel. Die umstrittene US-Einwanderungsbehörde ICE soll nach dem Willen des Präsidenten künftig „NICE“ heißen. Hintergrund ist der massive Image-Schaden nach brutalen Einsätzen und tödlichen Vorfällen in den USA. 

Trump unterstützte die Idee öffentlich auf seiner Plattform Truth Social. Aus „Immigration and Customs Enforcement“, kurz ICE, soll demnach „National Immigration and Customs Enforcement“ werden, also "NICE" auf deutsch „nett“. Auslöser war der Vorschlag einer konservativen Influencerin Alyssa Marie. 

Behörde massiv in Kritik

Die Einwanderungsbehörde ICE steht seit Monaten heftig unter Druck. Vor allem das harte Vorgehen gegen Migranten sorgte in den USA für Empörung. Zusätzlich gerieten Beamte nach tödlichen Schüssen auf US-Bürger massiv in die Kritik.  Laut Berichten rückten ICE-Einsatzkräfte teilweise schwer bewaffnet und vermummt an. Bürgerrechtler warfen der Behörde Einschüchterung und brutale Methoden vor. Die Proteste gegen die Razzien wurden immer heftiger.

Neue Logo von ICE-Behörde
© Screenshot Truth Social/ @realDonaldTrump

Rebranding statt Reform?

Mit der Umbenennung will Trump offenbar das Image der Behörde verbessern. Sogar ein neues Logo wurde präsentiert. Wie realistisch die Umbenennung tatsächlich ist, bleibt aber fraglich. US-Medien zufolge dürfte dafür ein Beschluss des Kongresses notwendig sein, da Änderungen bei Bundesbehörden normalerweise gesetzlich abgesegnet werden müssen. 

Ob die Umbenennung überhaupt möglich ist, bleibt offen.

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