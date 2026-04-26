Stadt säubert wieder Alte Donau

Der Sommer kommt – und Wien macht seine Gewässer fit.

Ab Montag sind die Mähboote wieder auf der Alten Donau im Bereich Kaiserwasser aktiv. Die Flotte umfasst 15 Amphibienmähboote, die bis zu 2,5 Meter tief mähen und elf Hektar Wasserfläche pro Tag schaffen. Das Schnittgut landet im Kompostwerk Lobau und wird zu Bioerde.

Mähschafe schon unterwegs

Parallel dazu grasen die „Mähschafe" bereits auf der Donauinsel – sie schonen seltene Pflanzen wie Wegdisteln und Flockenblumen, die für bedrohte Insekten wie Steinbienen überlebenswichtig sind.

Auch die Fähre ist zurück

Der Elektrokatamaran „Copa Cruise" verbindet wieder CopaBeach, Floridsdorfer Brücke, Nordbrücke und Jedleseer Brücke. Der offizielle CopaBeach-Saisonstart folgt am 1. Mai.

Noch eine Mega-Neuigkeit

Die einstige „Sunken City" wird heuer als „Pier 22" neu eröffnet – 13.000 m² werden seit 2023 umgebaut. Und wer nicht warten kann: Das Schönbrunnerbad in Hietzing hat bereits aufgesperrt! Die städtischen Freibäder folgen am 2. Mai – erstmals mit Monatskarte und "Fastlane" im Gänsehäufel.