"So british!“: Fotofestival La Gacilly in Baden

"So british!“ ist das Motto des diesjährigen Fotofestivals La Gacilly in Baden. Vom 12. Juni bis 11. Oktober ist eine sieben Kilometer lange Open-Air-Galerie mit circa 1.500 großformatigen Bildern in Parks, Gärten und der Altstadt zu sehen.

Zum neunten Mal verwandelt sich Baden für vier Monate in eine „Bilder-Stadt“, wurde in einer Aussendung mitgeteilt. Der Eintritt beim nach eigenen Angaben "größten Fotofestival Europas“ mit 33 Ausstellungen ist frei.

"So british!“ im Fokus

Dieses Mal steht „So british!“ im Fokus. "Großbritannien und Europa teilen eine tausendjährige Geschichte voller Missverständnisse und Feindseligkeiten, Bewunderung und Respekt“, heißt es. Dies könne an der Eigenart der Briten liegen. Das Festival spielt etwa auf den Brexit, die Monarchie oder die eigene Währung an. Viele der Fotografen seien "so british, weil sie es verstehen, den Geist ihrer Zeit mit einem großartigen Sinn für Klarheit einzufangen.“

Ein Schwerpunkt zu Wasser

Weitere Themenbereiche sind dem Zustand der Erde gewidmet – mit einem Schwerpunkt zu Wasser. Im Mittelpunkt steht auch 200 Jahre Fotografie – der Beginn war die Aufnahme "Point de vue du Gras“ von Joseph Niépce 1826. Im Vorjahr wurden beim Festival rund 336.000 Besucher verzeichnet. Ziel des Festivals sei es, Besucher einzuladen, "sich auf herausfordernde Themen unserer Zeit auf sinnliche Weise einzulassen“, heißt es.