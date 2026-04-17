Genialer Eissalon-Hack: Mit diesen Tricks stauben Sie IMMER eine größere Portion ab

Die Sonne lacht, das Wochenende verspricht herrliche 20 Grad: Zeit für Eis! Doch die süße Erfrischung ist nicht gerade billig. Wer keine Lust auf winzige, überteuerte Kugeln hat, sollte jetzt gut aufpassen. Eine Studie zeigt: Mit zwei genialen Tricks gibt es ab sofort extra viel Eis auf die Waffel.

Die Eissalons haben ihre Pforten geöffnet und an diesen sonnigen Tagen bilden sich die Schlangen von Menschen, die sich eine erfrischende Kugel gönnen wollen. Doch die Vorfreude bekommt an der Kasse oft einen Dämpfer: Die Preise sind happig. Wer will da schon mit einer winzigen Portion abgespeist werden?

Die gute Nachricht: Das muss nicht sein. Forschende aus Innsbruck haben das Verhalten an der Eistheke genau unter die Lupe genommen und das ultimative Geheimnis gelüftet. Wer diese zwei cleveren Strategien anwendet, geht garantiert mit einer größeren Kugel aus dem Eissalon.

Trick 1: Komplimente verteilen

In ihrer Studie testeten die Forschenden, wie sich verschiedene Kunden-Verhaltensweisen auf die Größe der Eisportion auswirken. Das verblüffende Ergebnis: Freundlichkeit ist die beste Währung.

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Wer vor der eigentlichen Bestellung ein paar nette, ehrliche Worte über das Eis verlor, durfte sich über eine deutlich größere Portion freuen. Sätze wie „Ihr Eis ist wirklich das beste der Stadt!“ oder „Bei Ihnen schmeckt es mir einfach immer am besten!“ wirken wahre Wunder. Der Grund: Eisverkäufer:innen arbeiten hart, oft im Akkord. Sie reagieren positiv auf unerwartete Komplimente und echte Wertschätzung.

So machen Sie es richtig: Wenn Sie das nächste Mal an der Reihe sind, werfen Sie dem Personal hinter der Theke ein charmantes Lächeln zu, machen Sie ein kleines Kompliment und sehen Sie zu, wie der Eisportionierer plötzlich viel tiefer in die Wanne taucht.

Trick 2: Trinkgeld im Voraus

Der zweite Trick erfordert ein kleines Investment, das sich aber massiv auszahlt: Geben Sie das Trinkgeld, BEVOR Sie bestellen.

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Anstatt das Wechselgeld am Ende in die Kasse zu werfen, legen Sie schon vor der Bestellung ein kleines Trinkgeld (etwa 10 Prozent des zu erwartenden Preises) gut sichtbar auf den Tresen. Der Effekt ist enorm: Wer im Vorfeld Trinkgeld gibt, bekommt nicht nur ein freudiges Lächeln, sondern ganze 17 Prozent mehr Eis.

Selbst wenn man das investierte Trinkgeld von dieser Extra-Portion abzieht, bleibt unterm Strich ein reiner Eis-Gewinn von satten 7 Prozent. Wer freundlich ist, Respekt zeigt und den Service (auch finanziell) zu schätzen weiß, wird im Gegenzug belohnt.