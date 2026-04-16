Ranking: Auf diesen Inseln ist der Aperol Spritz am günstigsten

Der Aperol Spritz ist mehr als nur ein Drink – er ist ein Lebensgefühl. Kaum steigen die Temperaturen, sitzt man gedanklich schon irgendwo am Meer mit einem eiskalten Glas in der Hand und der Sonne im Gesicht. Doch auf welcher Urlaubsinsel schlürft man den Sommerdrink am günstigsten?

Urlaub ohne Aperol Spritz? Für viele undenkbar! Der bittersüße Klassiker ist längst mehr als nur ein Drink – er ist der Inbegriff von Sommer, Leichtigkeit und diesem ganz bestimmten Urlaubsgefühl zwischen Sonnenuntergang und Meeresrauschen. Ein aktuelles Ranking der TUI Group beantwortet jetzt genau die Frage, die sich viele stellen: Wo schmeckt der Aperol Spritz nicht nur am besten, sondern ist auch am günstigsten?

75 Inseln im Vergleich: Wo sich Urlaub wirklich auszahlt

Europas Inselwelt bietet eine beeindruckende Vielfalt – von dramatischen Steilküsten bis hin zu entspannten Beach-Clubs.

Das große TUI Insel-Ranking 2026 vergleicht 75 Inseln in Europa und zeigt, wo Sonnenuntergänge besonders spektakulär sind, wo die schönsten Strände warten und welche Destinationen mit Kulinarik, Nightlife oder Outdoor-Abenteuern punkten. Ein Detail sticht dabei besonders hervor: der Preis für den Aperol Spritz – jener Drink, der für viele den Urlaub überhaupt erst komplett macht. Denn seien wir ehrlich: Ein perfekter Inseltag endet selten ohne ein eiskaltes Glas in der Hand.

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Die günstigsten Inseln für Aperol Spritz

Überraschung: Die besten Preise findet man nicht im klassischen Mittelmeer-Hotspot, sondern mitten im Atlantik.

Spitzenreiter ist die Azoren-Insel São Jorge, wo ein Aperol Spritz im Schnitt gerade einmal 4 Euro kostet – günstiger geht’s kaum. Damit wird die Insel zum Geheimtipp für alle, die Urlaubsfeeling ohne große Ausgaben suchen. Der kleine Haken: Das Wetter spielt hier nicht immer so verlässlich mit wie im Mittelmeerraum.

Auch die weiteren Plätze zeigen: Wer sparen will, sollte den Blick nach Norden oder in den Atlantik richten:

São Jorge (Azoren): 4 € Skye (Schottland): 4,92 € Pico (Azoren): 5 € Pantelleria (Italien): 6 € La Gomera, La Palma, Teneriffa: jeweils ca. 6 €

Auch die kanarischen Inseln punkten mit preiswerten Drinks.

Die teuersten Inseln im Ranking

Am anderen Ende der Skala wird es deutlich exklusiver. Hier kostet ein Aperol Spritz teilweise mehr als ein ganzes Mittagessen anderswo.

Spitzenreiter ist die Isle of Wight mit stolzen 16,15 Euro pro Glas, dicht gefolgt von Jersey.

Auch Mallorca, eine der beliebtesten Urlaubsinseln Europas überhaupt, landet mit 13,50 Euro unter den teuersten Spots. Gerade die hohe Nachfrage, viele internationale Gäste und angesagte Beach-Clubs treiben hier die Preise nach oben.

Isle of Wight: 16,15 € Jersey: 15,63 € Mallorca: 13,50 € Falster (Dänemark): 13,39 € Isle of Man: 12,73 €

Gerade bekannte Hotspots und trendige Destinationen zeigen: Je beliebter die Insel, desto teurer oft auch der Sundowner.

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Beliebte Urlaubsinseln im Preisvergleich

Auch bei klassischen Sommer-Destinationen lohnt sich ein genauer Blick – die Unterschiede sind größer als gedacht.

Vor allem Griechenland zeigt spannende Preisunterschiede: Während bekannte Inseln wie Kos, Mykonos, Paros und Santorin im Mittelfeld liegen, ist Naxos die deutlich günstigere Alternative.

Ibiza: 11,50 €

Sylt: 9,50 €

Kos, Mykonos, Paros, Santorin: 9 €

Naxos: 8 €

Heißt: Wer innerhalb Griechenlands reist, kann allein durch die Inselwahl beim Aperol Spritz sparen.

Fazit: Der Drink wird zum Preisindikator

Ob günstiger Geheimtipp oder teures Luxusziel – der Preis für einen Aperol Spritz ist fast schon ein kleiner Gradmesser für das gesamte Urlaubsbudget. Während man auf den Azoren entspannt noch ein zweites Glas bestellt, überlegt man sich auf Mallorca vielleicht zweimal, ob es noch ein Sundowner sein darf.

Eines bleibt aber überall gleich: Mit einem Aperol Spritz in der Hand fühlt sich jede Insel ein bisschen mehr nach Urlaub an.