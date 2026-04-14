Bieroli: Das ist der wohl skurrilste Sommerdrink des Jahres

Auf Social Media macht gerade ein Drink die Runde, der klingt wie ein Experiment nach dem dritten Festival-Tag und trotzdem überraschend viele Fans hat: Bieroli.

Aperol Spritz? Klar. Bier? Sowieso. Aber beides zusammen?

Was bitte ist Bieroli?

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Die Idee ist so simpel wie… gewöhnungsbedürftig: Ein klassischer Spritz, nur dass statt Prosecco einfach Bier ins Glas kommt. Das Ergebnis? Ein Mix aus bitter, süß, herb und für viele erstmal ein kleiner Kulturschock. Oder anders gesagt: Als hätte der Aperol Spritz einen spontanen Ausflug in den Biergarten gemacht.

Internet liebt es oder hasst es

Wie bei fast allen viralen Food-Trends gibt es auch hier zwei Lager:

Die einen feiern den Drink als ultimative Sommer-Erfrischung

Die anderen sagen ganz klar: Finger weg von Biermischgetränken

Auf Social Media wird jedenfalls fleißig experimentiert und natürlich auch nach kreativen Namen gesucht. Zu den Favoriten gehören: „Atzerol Spritz“, „Atzenstrudel“

Zugegeben: Das klingt alles ein bisschen nach WG-Party um 2 Uhr nachts. Aber genau das scheint den Reiz auszumachen.

So mixen Sie Bieroli selbst

Wenn Sie neugierig geworden sind, geht’s ganz einfach:

Zutaten:

ein Bier (am besten hell)

2 cl Aperol

ein Schuss Zitronensaft

Alles vorsichtig mischen - fertig ist der wohl ungewöhnlichste Sommerdrink des Jahres.

Bieroli ist genau das, was Social Media liebt: ein bisschen absurd, ein bisschen mutig und definitiv diskussionswürdig. Ob sich der Drink wirklich durchsetzt oder eher ein kurzer Internet-Hype bleibt? Wird sich zeigen.